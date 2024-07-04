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  4. Сергей РЕБРОВ: «После всех Евро и Олимпиады будет детальный анализ»
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 20:33 |
412
3

Сергей РЕБРОВ: «После всех Евро и Олимпиады будет детальный анализ»

УАФ разберет выступления всех команд

04 июля 2024, 20:33 |
412
3
Сергей РЕБРОВ: «После всех Евро и Олимпиады будет детальный анализ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров заявил, что после завершения всех летних турниров будет проведен детальный анализ выступлений команд.

Ранее Украина U-17 и национальная сборная не сумели выйти из группы на чемпионатах Европы. Вскоре стартует Евро U-19, а также олимпийский футбольный турнир.

«Важно напомнить, что все наши сборные попали на Евро — речь идет о двух юношеских командах и национальной. Олимпийская сборная примет участие в мужском футбольном турнире пожилых Игр, а молодежная является лидером своей группы после шести туров отбора Евро-2025 (U-21)».

«Мы соберем информацию и по завершении такого насыщенного периода сделаем детальный анализ выступлений наших команд».

«Мы продолжаем комплексную работу по развитию сборных всех возрастных категорий, ведь именно это наша стратегическая задача», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-23
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Первый Среди Равных
Можливо після усього того розбору і аналізу вийдуть і скажуть що таки залишає збірну? Чи скажуть що "зробили всі висновки, зрозуміли всі помилки і рухаємося далі". Скоріше всього звичайно другий варіант, але невеличка надія є. 
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+2
Перець
Хіба що сечі загальний
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0
easterly
Тобто відставки не буде?
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0
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