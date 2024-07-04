Сергей РЕБРОВ: «После всех Евро и Олимпиады будет детальный анализ»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров заявил, что после завершения всех летних турниров будет проведен детальный анализ выступлений команд.

Ранее Украина U-17 и национальная сборная не сумели выйти из группы на чемпионатах Европы. Вскоре стартует Евро U-19, а также олимпийский футбольный турнир.

«Важно напомнить, что все наши сборные попали на Евро — речь идет о двух юношеских командах и национальной. Олимпийская сборная примет участие в мужском футбольном турнире пожилых Игр, а молодежная является лидером своей группы после шести туров отбора Евро-2025 (U-21)».

«Мы соберем информацию и по завершении такого насыщенного периода сделаем детальный анализ выступлений наших команд».

«Мы продолжаем комплексную работу по развитию сборных всех возрастных категорий, ведь именно это наша стратегическая задача», – сказал Ребров.