ФСК Мариуполь в товарищеском матче переиграл житомирское Полесье-2

4 июля ФСК Мариуполь сыграл второй контрольный матч перед стартом нового сезона Первой лиги.

Соперником была команда Полесье-2, которая будет дебютировать во Второй лиге Украины.

На 39-й минуте Иван Мельниченко открыл счет, а на 87-й Иван Петренко удвоил преимущество ФСК Мариуполя.

Товарищеский матч

4 июля. 17:00

ФСК Мариуполь – Полесье-2 Житомир – 2:0

Голы: Мельниченко, 39, Петренко, 87