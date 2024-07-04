Товарищеские матчи
04.07.2024 17:00 – FT 2 : 0
Украина. Первая лига04 июля 2024, 21:39 | Обновлено 04 июля 2024, 22:03
180
0
ФСК Мариуполь в товарищеском матче переиграл житомирское Полесье-2
У победителей голы забили Иван Мельниченко и Иван Петренко
04 июля 2024, 21:39 | Обновлено 04 июля 2024, 22:03
180
0
4 июля ФСК Мариуполь сыграл второй контрольный матч перед стартом нового сезона Первой лиги.
Соперником была команда Полесье-2, которая будет дебютировать во Второй лиге Украины.
На 39-й минуте Иван Мельниченко открыл счет, а на 87-й Иван Петренко удвоил преимущество ФСК Мариуполя.
Товарищеский матч
4 июля. 17:00
ФСК Мариуполь – Полесье-2 Житомир – 2:0
Голы: Мельниченко, 39, Петренко, 87
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2024, 22:38 0
Демирал не поможет Турции в матче с Нидерландами
Футбол | 04 июля 2024, 15:38 15
Главная проблема – накладка с расписанием
Футбол | 04.07.2024, 07:01
Теннис | 03.07.2024, 23:45
Футбол | 04.07.2024, 11:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2024, 18:31
03.07.2024, 11:14 4
03.07.2024, 06:23 9
03.07.2024, 06:55 19
04.07.2024, 04:18
03.07.2024, 10:41 105
04.07.2024, 07:43 23
03.07.2024, 13:13 84