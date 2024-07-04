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Товарищеские матчи
ФСК Мариуполь
04.07.2024 17:00 – FT 2 : 0
Полесье-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
04 июля 2024, 21:39 | Обновлено 04 июля 2024, 22:03
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0

ФСК Мариуполь в товарищеском матче переиграл житомирское Полесье-2

У победителей голы забили Иван Мельниченко и Иван Петренко

04 июля 2024, 21:39 | Обновлено 04 июля 2024, 22:03
180
0
ФСК Мариуполь в товарищеском матче переиграл житомирское Полесье-2
ФСК Мариуполь

4 июля ФСК Мариуполь сыграл второй контрольный матч перед стартом нового сезона Первой лиги.

Соперником была команда Полесье-2, которая будет дебютировать во Второй лиге Украины.

На 39-й минуте Иван Мельниченко открыл счет, а на 87-й Иван Петренко удвоил преимущество ФСК Мариуполя.

Товарищеский матч

4 июля. 17:00

ФСК Мариуполь – Полесье-2 Житомир – 2:0

Голы: Мельниченко, 39, Петренко, 87

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ФСК Мариуполь Полесье-2 Житомир товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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