Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Известный коментатор резко высказался об этой новости
Известный украинский коментатор Виктор Вацко прокомментировал новость о конфликте одного из капитанов сборной Украины Александра Зинченко и главного тренера Сергея Реброва.
«Я даже не знаю, что здесь комментировать. У меня этот момент вызывает ухмылку и ничего другого. Ну, смотрите, было там недопонимание. У одного – свое видение, своя точка зрения, у другого – свое видение и своя точка. Созвонились, поговорили, все «точки над и» расставили – все, вперед, к работе.
Нюанс в том, что это было еще в марте, и еще в марте этот вопрос был решен и закрыт. У них хорошие отношения. Зачем об этом говорить в июле? Во-первых, он решен. Зачем это слово «конфликт»? Для хайпа и кликабельности?
Я не считаю это конфликтом, я считаю это рабочими моментами. Недопониманием, давно и спокойно решившим и какого никакого влияния на то, что происходило в сборной Украины на Евро, не имело. Поэтому мне смешно об этом говорить».
На Евро-2024 сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.
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