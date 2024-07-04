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Уимблдон
04 июля 2024, 20:45 | Обновлено 04 июля 2024, 21:46
1068
1

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля

Костюк и Ястремская сыграют в пятницу матчи третьего раунда

04 июля 2024, 20:45 | Обновлено 04 июля 2024, 21:46
1068
1
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

5 июля начнут играть поединки 3-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также продолжат играть матчи парного разряда.

В пятницу на корты Лондона выйдут 2 украинки, которые сыграют в одиночном разряде (расписание пока неполное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Третий круг одиночного разряда

Корт №18. 2 запуск (14:30*)
Даяна Ястремская [28] – Донна Векич

Корт №12. 2 запуск (15:00*)
Марта Костюк [18] – Мэдисон Киз [12]

*ориентировочное время начала по Киеву

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расписание Даяна Ястремская Марта Костюк Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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