Уимблдон04 июля 2024, 20:45 | Обновлено 04 июля 2024, 21:46
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Костюк и Ястремская сыграют в пятницу матчи третьего раунда
04 июля 2024, 20:45 | Обновлено 04 июля 2024, 21:46
1068
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5 июля начнут играть поединки 3-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также продолжат играть матчи парного разряда.
В пятницу на корты Лондона выйдут 2 украинки, которые сыграют в одиночном разряде (расписание пока неполное).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Третий круг одиночного разряда
Корт №18. 2 запуск (14:30*)
Даяна Ястремская [28] – Донна Векич
Корт №12. 2 запуск (15:00*)
Марта Костюк [18] – Мэдисон Киз [12]
*ориентировочное время начала по Киеву
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