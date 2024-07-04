Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля

5 июля начнут играть поединки 3-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также продолжат играть матчи парного разряда.

В пятницу на корты Лондона выйдут 2 украинки, которые сыграют в одиночном разряде (расписание пока неполное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Третий круг одиночного разряда

Корт №18. 2 запуск (14:30*)

Даяна Ястремская [28] – Донна Векич

Корт №12. 2 запуск (15:00*)

Марта Костюк [18] – Мэдисон Киз [12]

*ориентировочное время начала по Киеву

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