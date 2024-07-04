Семейная драма экс-надежды Барсы. Почему карьера Кейррисона 6 лет на паузе

Летом 2009 года «Барселона» осуществила несколько весьма амбициозных трансферов с прицелом на будущее. Одним из них стал, безусловно, переход украинского центрбека «Шахтера» Дмитрия Чигринского, на которого «блаугранас» потратили 25 миллионов евро, а уже спустя год согласились отдать обратно «горнякам» уже за 15 миллионов. Еще одним – трансфер бразильского форварда «Палмейраса» Кейррисона, который обошелся казне каталонцев в 14 миллионов евро, из которых «отбить» не удалось ни цента.

В настоящий момент Кейррисону уже 35 лет, однако он официально не объявлял о завершении карьеры. Фактически она все еще находится на паузе, на которую была поставлена еще в 2018 году…

Свой крайний матч в профессиональном футболе Кейррисон провел в составе «Лондрины» 26 мая 2018 года. Это была игра бразильской Серии Б против «Гремио Бразил», которая завершилась поражением команды нашего сегодняшнего героя со счетом 0:3, а он сам провел на поле 61 минуту с самого начала поединка, а затем был заменен. С тех пор Кейррисон на поле в официальных играх больше не объявлялся…

Спустя шесть лет Кейррисон все еще отказывается верить и признавать, что его футбольная карьера уже завершена. Пока он предпочитает говорить о паузе, которую называет абсолютно необходимой, учитывая семейную драму, произошедшую в его жизни, а также череду проблем со здоровьем, как физического, так и психологического характера. Отойти в сторону от футбола Кейррисону пришлось из-за смерти сына, и с тех пор вернуться обратно экс-вундеркинд никак не может…

«Футбол всегда будет моей страстью. С тех пор, как я родился, думаю, я уже был «заражен» футболом, я жил с ним, я до сих пор живу с ним, играя со своими детьми. У меня дома есть много разных мячей. Футбол всегда будет присутствовать в нашем доме, в нашей жизни. Но шесть лет назад это произошло [смерть сына], и нам нужно было немного больше сосредоточиться на семейных делах. В кругу семьи и было принято такое решение [о приостановке профессиональной карьеры]».

«Не то, чтобы футбол стал менее важным, он всегда будет важен для меня, но в этот момент мне нужно было сделать перерыв. Я просто сказал сам себе: «Слушай, теперь тебе придется остаться дома, потому что есть вещи, о которых тебе нужно позаботиться, и они гораздо важнее». Мне просто нужно было больше свободного времени. Футбол забирает у тебя некоторые моменты, потому что игрокам нужно путешествовать, соревноваться. Это нормально, это как любая другая работа, не только футбол, но это зависит от вашего решения, вашей позиции. Для меня это было непросто», – сказал Кейррисон в одном из недавних интервью.

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Звезда Кейррисона очень быстро зажглась на футбольной небосводе. Он великолепно проявил себя в «Коритибе» на молодежном уровне, превратившись в начале и середине «нулевых» в одного из главных, как считали многие специалисты, вундеркиндов Бразилии. В 2008 году форвард забил 41 мяч за «Коритибу», благодаря чему на него обратили внимание в «Палмейрасе». Состоялся трансфер, а Кейррисон продолжил свое головокружительное восхождение на футбольный Олимп.

За полгода, проведенных в «Палмейрасе», Кейррисон отличился 24 забитыми мячами в 35 поединках. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание «Барселоны». На трансфер перспективного бразильца каталонский клуб не пожалел 14 миллионов евро, а сам Кейррисон воплотил мечту детства – попал в одну команду с Лионелем Месси, главным тренером которой являлся Жузеп Гвардиола. Впрочем, переезд в Испанию не завершился для бразильского вундеркинда ничем, кроме как несколькими фотографиями на фоне эмблемы «Барселоны» на базе каталонцев, а также краткосрочной возможностью пообщаться с известными в мировом футболе личностями тех лет.

ФК Барселона. Кейррисон

«Что меня удивило, так это атмосфера в «Барселоне». Они стремились развивать футболиста как личность, а не только как спортсмена. Это изменило мою жизнь и заставило меня развиваться и становиться более зрелым как личность, как мужчина. Мой приезд был потрясающим. Златан Ибрагимович тоже был подписан в то летнее трансферное окно, поэтому я имел возможность пообщаться с ним».

«Эти люди еще недавно были в видеоигре, в которую мы играли, и тут я в один момент оказался по соседству с ними, в одной раздевалке. Это было необычно. Я, конечно, хотел бы провести там больше времени. По причинам, связанным с правилами регистрации, я был иностранцем, а свободных вакансий не было. Поэтому я не мог там оставаться, потому что не имел возможности участвовать в чемпионате. Я испытал нечто, выходящее далеко за рамки того, что я мог себе представить. Прожить этот период в «Барселоне» было необычно», – рассказывает Кейррисон.

Фактически в «Барселоне» Кейррисон провел лишь несколько дней. Его представление происходило без особой помпы, даже не организовывалась пресс-конференция для представителей СМИ. Вскоре бразильский вундеркинд перебрался в «Бенфику», которая арендовала его на сезон, но уже через полгода вернула обратно. За лиссабонцев Кейррисон провел лишь 7 матчей, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

В январе 2010-го Кейррисон вновь на правах аренды ушел в «Фиорентину», но там его дела сложились лишь немногим лучше, чем в Португалии – 12 матчей, 2 забитых мяча и 1 результативная передача. После этого форвард вернулся в «Барселону», однако опять не для того, чтобы играть. Его решили отпустить в аренду в Бразилию, на чем, как показало будущее, карьера Кейррисона в стане «блаугранас» окончательно закончилась. Более того, многие авторитетные испанские журналисты и издания, составляя рейтинги самых неудачных трансферов «Барселоны» за всю историю клуба, обязательно включают туда фамилию нашего героя.

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Летом 2010 года Кейррисон, которого портал Transfermarkt все еще оценивал достаточно высоко, – в 11 миллионов евро – перебрался на правах аренды в «Сантос». Талантливый нападающий получил шикарную возможность поиграть вместе с Неймаром и Гансо – двумя безоговорочными лидерами того состава «рыб». Вместе с командой Кейррисон стал чемпионом штата Сан-Паулу и обладателем Кубка Либертадорес, однако в целом стать важной фигурой для коллектива так и не сумел. Он сыграл 31 поединок, в которых забил 10 мячей, но в общем не впечатлил, что отразилось и на стремительном снижении его оценочной стоимости на Transfermarkt – аж до 2 миллионов евро.

После года в «Сантосе» Кейррисон вновь-таки на правах аренды перебрался в «Крузейро». Однако в стане «лис» дела у него пошли еще хуже, чем в «Сантосе». Всему виной тяжелая травма – форвард порвал крестообразные связки на колене, из-за чего ему потребовалось две операции, чтобы вернуться на поле. В общей сложности процесс восстановления растянулся на долгих 18 месяцев, и вернуться в игру Кейррисону посчастливилось лишь в 2013-м, уже когда его арендовала у «Барселоны» прекрасно знакомая футболисту «Коритиба». Причем этот переход проходил уже на фоне слухов о том, что целый ряд авторитетных бразильских специалистов из области медицины порекомендовал Кейррисону задуматься о завершении карьеры.

«Я действительно очень сильно переживал, когда проходил через восстановление от травмы. Морально я чувствовал себя плохо просто потому, что понимал: возникла ситуация, которая от меня не зависит. Ты продолжаешь думать о будущем, а затем в какой-то момент понимаешь, что ничего не контролируешь. Люди хотят верить в лучшее, правда? Тогда я тоже верил в это, но на самом деле ситуация была иной. Очевидно, я делал все, что в моих силах, посвящал себя полностью процессам восстановления, но это было не в моей власти».

«Знаю, что многие врачи не верили, что я вообще вернусь на поле. И это было для меня топливом, потому что когда люди приходили с чем-то негативным, это всегда превращалось для меня в позитив. Несмотря на то, что люди говорили столько чепухи, это давало мне мотивацию в период выздоровления. Мне пришлось многое узнать о своем теле заново», – говорит Кейррисон.

Летом 2014 года контракт бразильского форварда с «Барселоной» истек и он окончательно покинул каталонский клуб – на правах свободного агента. Кейррисон подписал полноценное трудовое соглашение с «Коритибой», где постепенно пытался выбираться из ямы, однако в 2015-м футболист с супругой потеряли сына, и этот трагический эпизод положил конец карьере форварда в клубе из штата Парана.

Getty Images/Global Images Ukraine. Август 2014 года. Кейррисон в составе Коритибы

Судьба решила, что двух сложнейших операций на колене и 18 месяцев восстановления «недостаточно» для Кейррисона. В конце 2015 года в семье футболиста случилось горе – умер его двухлетний сын Анри Лукка Бусс Карнейро. Вероятнее всего, малыш стал жертвой неправильного лечения. Изначально ребенка госпитализировали с явно инфекционным заболеванием, которое семейный педиатр лечил как вирусное. Перед поступлением в отделение интенсивной терапии у мальчика произошла остановка сердца и дыхания, а спустя два часа он скончался.

После того Кейррисону было уже не до футбола…

«Это было очень сложно, мы потратили много времени [чтобы придти в себя]… Я не говорю, что мы пытались понять, почему так случилось. Но в каком-то смысле мы остались разбитыми… Переживая тяжелую утрату мы увидели, что такое случилось не только с нами. Мы имели возможность встретить людей, которые, к сожалению, тоже испытали подобное».

«Это было сложно, по-человечески, правда. Мы определили время и вместе, как семья, прошли через этот процесс. Мы скучаем по нашему малышу, но у нас появились и другие дети, Хоаким и Эмануэль. Я вижу, что Бог позволяет нам жить дальше», – сказал Кейррисон.

Instagram. Кейррисон с супругой и детьми

Потеря сына сильно ударила по Кейррисону, который и ранее, из-за тяжелой травмы, испытывал психологические проблемы. Однако специалисты отказывались ставить ему диагноз «депрессия», хотя сам форвард склонен полагать, что прошел именно через ее проявления.

«На тот момент у нас было не так много информации, это был 2013 или 2014 год. О депрессии тогда никто не говорил. Но вспоминая те события сейчас, могу признаться, что, возможно, там была проблема именно этого характера. Я смотрел на себя после операции, лежащим в кровати и не имеющим возможности встать без посторонней помощи… Я серьезно потерял в весе. Я просто не набирал массу. Думаю, у каждого свои проявления депрессии. Кто-то от нее набирает лишние килограммы, а я вот – наоборот, фактически зачах, что также очень плохо», – сказал Кейррисон.

Вернуться в футбол после смерти сына Кейррисон смог лишь через полгода. Он оформил контракт с «Лондриной», за которую сыграл 27 матчей в Серии Б и забил 7 мячей. После этого бразилец попытался кардинально сменить обстановку и вернулся в Европу, оформив в январе 2017-го трудовое соглашение с «Арокой». Но в Португалии экс-вундеркинд «Палмейраса» и «Барселоны» пробыл лишь полгода, проведя на поле четыре минуты в рамках двух официальных матчей…

После того Кейррисон еще немного поиграл за «Коритибу» и «Лондрину», а в 2018-м поставил карьеру на паузу. Более того, его история расставания с некогда любимой «Коритибой» и вовсе вышла крайне некрасивой – писали, что футболист судился с клубом из-за долгов по зарплате и медицинской страховке.

Выйти из забвения форвард постарался в октябре 2020 года, когда подписал контракт с американским клубом «Палм Бич», однако та история оказалась крайне непонятной: так и не сыграв ни матча, про Кейррисона попросту перестали что-либо говорить, словно он и не переезжал в США.

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Свой крайне непродолжительный период в «Барселоне», который буквально сводится к нескольким дням, Кейррисон предпочитает не отождествлять со словом «разочарование». Форвард просто уверен, что заслужить приглашение в команду с Месси, Маскерано, Иньестой и Хави дано не каждому, а вот заиграть в «блаугранас» ему просто не дали шанса.

«Признаюсь, ни разу я не испытал чувства разочарования или того, что не продвинулся дальше. Я благодарен, поскольку с тех пор, как я прибыл в «Барселону» и узнал информацию [о том, что не будет играть], моя зрелость помогла мне не испытывать чувства разочарования. Я действительно испытываю лишь благодарность, потому что мальчику, уезжающему из Мату-Гросу-ду-Сул, проходящему через все эти процессы, переживающему этот опыт, невозможно не быть благодарным».

«Адаптация – это вопрос времени. Это вполне нормально, потому что ко всему человеку нужно адаптироваться. Я всегда был посвящен обучению. Конечно, могло бы произойти все иначе, но эта история уже написана, мы должны уважать некоторые вещи и быть благодарными за то время, которое пришлось прожить», – заключил Кейррисон.

Поговаривают, что Жузеп Гвардиола изначально не видел Кейррисона в составе своей команды. В начале сезона-2009/10 у коуча действительно не было ни малейших проблем на позиции форварда, где была сумасшедшая конкуренция между Златаном Ибрагимовичем, Тьерри Анри, Эйдуром Гудьонсеном, а ведь были еще собственные талантливые проспекты Боян Кркич и Хонатан Сориано, да и летом 2010-го пришел Давид Вилья.

И если уж Чигринского, на подписании которого настаивал сам Гвардиола, отпустили восвояси через год, как ненужного, то чего уж было ждать Кейррисону, чья ментальность позволяла тогда довольствоваться малым, а судьба так и не дала шанса в будущем претендовать на что-то большее…