Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Футболист хочет в АПЛ
25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро. Однако по информации ТаТоТаке, сам футболист не горит желанием играть за римский клуб. Причина – у игрока есть предложения из АПЛ, именно такой вариант продолжения карьеры больше привлекает игрока. Футболиста также не интересует вариант и с «Бешикташем», который проявляет к нему интерес.
Отмечается также, что контракт Шапаренко с «Динамо» действует до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
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