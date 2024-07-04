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  4. Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 00:44 | Обновлено 04 июля 2024, 01:10
902
2

Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина

Футболист хочет в АПЛ

04 июля 2024, 00:44 | Обновлено 04 июля 2024, 01:10
902
2
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро. Однако по информации ТаТоТаке, сам футболист не горит желанием играть за римский клуб. Причина – у игрока есть предложения из АПЛ, именно такой вариант продолжения карьеры больше привлекает игрока. Футболиста также не интересует вариант и с «Бешикташем», который проявляет к нему интерес.

Отмечается также, что контракт Шапаренко с «Динамо» действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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Динамо Киев трансферы Николай Шапаренко трансферы УПЛ трансферы Серии A Лацио трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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adidas777
Я не розумію прагнення у більшості наших футболістів потрапити лише у АПЛ?  Чим Серія А їм не догодила? Бабло таке бабло...
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+1
TolsTIyELF
Идиот, поменять Италия на английскую помойку. Но скорее всего просто брехня. 
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0
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