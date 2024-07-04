Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро. Однако по информации ТаТоТаке, сам футболист не горит желанием играть за римский клуб. Причина – у игрока есть предложения из АПЛ, именно такой вариант продолжения карьеры больше привлекает игрока. Футболиста также не интересует вариант и с «Бешикташем», который проявляет к нему интерес.

Отмечается также, что контракт Шапаренко с «Динамо» действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.