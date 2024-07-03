СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Магдой Линетт в 1/64 финала Уимблдона-2024:

– Элина, начнем с того, что спросим, как вы чувствовали себя сегодня на корте?



– Да, это были нелегкие условия для игры. Пришлось подождать, а играем мы только первый круг. Так что, да, это были непростые условия. Немного дождило постоянно. Но я очень довольна своим уровнем. Я очень довольна матчем первого круга. Я чувствовала себя хорошо, даже несмотря на то, что матч был очень тяжелым.

– 11:9 на тай-брейке второго сета. Пожалуй, было очень обидно не выиграть его. Как вам удалось перезагрузиться и сохранить спокойствие?



– Да, было очень обидно. На самом деле я могла и быстрее проиграть этот тай-брейк. Но что ж, пришлось просто забыть о нем. Это было очень больно, потому что у меня был матчбол. Также немного не повезло при счете 9:9, на линии невозможно было отбить... Я просто счастлива, что смогла остаться в матче. Думаю, мой боевой дух сегодня был очень хорошим. Так что для меня это хорошее начало. О лучшем матче, который мне бы удалось пройти, нечего и просить.

– Среди 50 лучших игроков мира 29 – из стран Восточной Европы. Как вы считаете, это судьба, или есть какие-то причины для этого?



– Я думаю, что так продолжается уже в течение определенного времени. Мне кажется, что у нас очень хорошие школы для детей, знаете, этот восточноевропейский менталитет, когда ты много работаешь на корте и проводишь там много часов. Тебя подталкивают, чтобы ты делал больше. Я думаю, что также есть много турниров для детей с раннего возраста. Я чувствую, что это своего рода фундамент, отправная точка для твоей карьеры. Я чувствую, что есть много людей из Восточной Европы, которые также имели большую конкуренцию на этом уровне, и именно поэтому они имеют, я бы сказала, больший иммунитет для того, чтобы хорошо выступать и добиваться успеха. Также я чувствую, что боевой дух очень сильный и играет большую роль в этом.

– Чувствуете ли вы, что вам легче играть против теннисистки не из Восточной Европы? Считаете ли вы, что имеете преимущество в таких поединках?



–Я не знаю. Я так об этом не думаю. Например, я знаю, что когда я работала с тренерами из Штатов, например, это совсем другой менталитет. Это другой подход, другое объяснение, а также другие способы объяснения. Я думаю это немного отличается. Я бы не оценивала, хорошо это или плохо, но для меня это никогда не было чем-то особенным. Я бы сказала, что я более прямолинейна, я больше работаю в трудные времена, знаете, не останавливаюсь на достигнутом. Мол, надо идти, идти, идти, идти все время. Возможно, в этом наши ментальности отличаются. В Украине, скажем, четыре года назад мы даже не думали о проблемах с ментальным здоровьем, которые могут быть у спортсменов. В США больше людей и больше спортсменов знают об этом. Это очень важная тема в США и в той части мира. Но в Украине, я бы сказала, никто особо не занимался этим вопросом (смеется). Поэтому здесь есть большая разница. Сейчас, когда идет война, о ментальном здоровье знают больше и больше людей об этом говорят. В этом я чувствую одно из различий.