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  4. Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Уимблдон
03 июля 2024, 18:10 | Обновлено 03 июля 2024, 18:31
1569
11

Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне

Элина в трех тяжелых сетах переиграла Магду Линетт

03 июля 2024, 18:10 | Обновлено 03 июля 2024, 18:31
1569
11
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) успешно начала выступления на Уимблдоне в одиночном разраде.

В матче первого раунда 21-я сеяная украинка переиграла Магду Линетт из Польши (№44 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 7:5, 6:7(9), 6:3

Матч был перенесен со вторника на среду из-за дождя. Сегодня поединок также откладывался, а потом прерывался в первом сете.

В третьем сете Элина брала медицинский тайм-аут, после которого сделала брейк.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла третий поединок.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Юле Нимайер (№90 WTA).

Отметим, что Элина стала пятой украинкой, которая пробилась во второй раунд Уимблдона-2024. Ранее это сделали Даяна Ястремская, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

В прошлом году Свитолина дошла на травяном мейджоре до полуфинала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

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Элина Свитолина Магда Линетт Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 11
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sahka1981
З перемогою! Молодець!!!
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+8
introvert
Еліна боєць, тут не заперечиш. Хоча тут найшла коса на камінь, бо впертість Магди ще той геморой для суперниць.
Але вади Еліни нікуди не поділись - після одного-двох гострих ударів в розіграші обов`язково пом`якшує гру, тож далі буде важко.
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+6
Leonidas B
Добре Еліна, важкий матч.
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+6
C.Пеклов
Молодець Еліна!Хоча не повезло в 2 сеті на тай-брейку,Еліна знову проявила характер і не дала Магді шансів в 3 сеті!Браво!Є рекорд 5 наших в 2 раунді ВІМу!
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+5
Fdail
Класний матч,  складна суперниця , тут лише одні вітання. 37 віннерів - це вже повернення минулорічної Світоліної ,яка дивувала нас рівнем тенісу. Але наступна суперниця - теж не найпростіша,  потужна травниця, тому побажаю терпіння та наснаги. Легко точно не буде в жодному раунді.
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+5
mevast
Гра Еліни сподобалась в протистоянні з непростою суперницею. Явно прибавила в порівнянні з попередніми поєдинками, особливо з подачами. Заслужена тяжка перемога.
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+4
Raien
Нерви, характер, витримка, перемога.
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+2
andrian311
Вітаю! І якою тяжкою не була б перемога, це ще досі українка, яка може зайти найдальше за усіх
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+2
Vlad Holl
Писав ще  вчора , що буде дуже важкий матч -так і трапилося . Еліна є Еліна , зазвичай в третьому сеті дотискає , що і трапилося. З перемогою! В наступному колі буде полегше .
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+1
dimastian1
Чудовий матч, з гідною конкуренцією. Як для першого кола - дуже високий рівень гри від обох суперниць. Чого лиш вартує плюсова різниця віннерсів/невимушених помилок і у Еліни і у Магди. Чекаємо продовження!
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0
Обсервер Влад
Добре звичайно, що перемогла, але медичний таймаут в першому ж матчі  навіює невеселі думки...
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0
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