Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Элина в трех тяжелых сетах переиграла Магду Линетт
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) успешно начала выступления на Уимблдоне в одиночном разраде.
В матче первого раунда 21-я сеяная украинка переиграла Магду Линетт из Польши (№44 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 7:5, 6:7(9), 6:3
Матч был перенесен со вторника на среду из-за дождя. Сегодня поединок также откладывался, а потом прерывался в первом сете.
В третьем сете Элина брала медицинский тайм-аут, после которого сделала брейк.
Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла третий поединок.
В следующем раунде Свитолина сыграет с Юле Нимайер (№90 WTA).
Отметим, что Элина стала пятой украинкой, которая пробилась во второй раунд Уимблдона-2024. Ранее это сделали Даяна Ястремская, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
В прошлом году Свитолина дошла на травяном мейджоре до полуфинала.
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