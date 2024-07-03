Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) успешно начала выступления на Уимблдоне в одиночном разраде.

В матче первого раунда 21-я сеяная украинка переиграла Магду Линетт из Польши (№44 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 7:5, 6:7(9), 6:3

Матч был перенесен со вторника на среду из-за дождя. Сегодня поединок также откладывался, а потом прерывался в первом сете.

В третьем сете Элина брала медицинский тайм-аут, после которого сделала брейк.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла третий поединок.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Юле Нимайер (№90 WTA).

Отметим, что Элина стала пятой украинкой, которая пробилась во второй раунд Уимблдона-2024. Ранее это сделали Даяна Ястремская, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

В прошлом году Свитолина дошла на травяном мейджоре до полуфинала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина