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Уимблдон
13 июля 2023, 16:53 | Обновлено 13 июля 2023, 17:27
6222
68

Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой

Маркета обыграла Элину в двух сетах

13 июля 2023, 16:53 | Обновлено 13 июля 2023, 17:27
6222
68
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023.

В полуфинале травяного мейджора украинка в двух сетах уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (WTA 42).

Уимблдон-2023. 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [WC] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 3:6

Поединок начался достаточно неплохо для Элины. Маркета ошибалась и неуверенно играла у сетки, а Свитолина переигрывала чешку в длинных розыгрышах. Но уже в пятом гейме Эли отдала свою подачу и ход игры полностью перешел под контроль Маркеты. Несмотря на то, что Свитолина сразу сделала обратный брейк (не без помощи соперницы, которая допустила 2 двойные ошибки), Вондроушова все равно отыграла оставшиеся 3 гейма первого сета очень уверенно и взяла первую партию со счетом 6:3.

Второй сет начался провально. Эли не смогла найти свою игру, Маркета сходу сделала брейк во 2-м гейме, а далее взяла еще 2 гейма и повела 4:0 (40:0).

В пятом гейме 2-го сета у Свитолиной открылось второе дыхание, но, к сожалению, ненадолго. Украинка невероятным образом выиграла 3 гейма подряд, сделав два брейка, но, увы, сравнять счет не получилось. При 5:3 Элина в очередной раз сделала абсолютно ненужные ошибки с форхенда, а затем не смогла и принять подачу соперницы, чтоб остаться в матче. Как итог – 6:3, 6:3 в пользу Маркеты.

Несмотря на слабую игру в полуфинале, Элина подарила невероятные эмоции украинским болельщикам, да и себе тоже. Кто перед стартом Уимблдона мог подумать, что Свитолина, которая провела только 1 матч на траве до мейджора, сможет дойти до полуфинала и обыграть Свентек? Никто! А Эли сделала это, в 28 лет, после рождения ребенка, после долгого времени без тенниса... Свитолина снова вернула украинцам любовь к столь прекрасной игре с мячом! Это главное!

Свитолина в третий раз в карьере сыграла в 1/2 финала турнира Grand Slam. В 2019 года она дошла до этой стадии на US Open (уступила Серене Уильямс) и Уимблдоне (проиграла Симоне Халеп).

Это была шестая встреча теннисисток. Счет стал равным, украинка проиграла в трех последних поединках.

В финале Уимблдона-2023 Маркета сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Онс Жабер.

По теме:
ФОТО. Эмоции Свитолиной во время встречи с Вондроушовой
Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Маркета Вондроушова Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 68
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Walle
Дякуємо Еліні та її команді за цей турнір! Крутих емоцій дійсно було більше, ніж поганих. Але на майбутнє просто треба пам'ятати, що чемпіонський менталітет не придбаєш та не натренуєш. НЕМАЄ заслуги Маркети в тому, що Еліна сьогодні показувала жах на корті в простих ситуаціях. Вкотре вийшла на півфінал приреченою — отримуй те, на що заслуговуєш. І краще кожного разу до цього бути готовим, щоб потім не боляче було падати
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+14
Elis
Програла Еліна психологічно. Не вірить, що може вийти в фінал і взяти найбільший трофей. Абстрагуватись не вдалось. Шкода. Але це був гарний турнір. Ніхто з нас не очікував, що Еліна зайде так далеко. Продовжую вірити, що буде мить, коли Еліну прорве. Не сьогодні. Але це не значить, що ніколи. 
Дякую за гарний турнір, Еліно, за емоції, які ти подарувала в кількох матчах! 
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+13
Показать Скрыть 6 ответов
VITASS
Сьогодні не день Елі. Нажаль. Не виходило нічого. Але подякуємо їй за емоції . 
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+10
8number
Еля, ти в наших сердцях 💓 🧡 
Ми з тобою 😉
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+10
Sergey Romanchik
В пиз..ду тот шлем...Элина молодец! Умница.. Родила меньше года назад и так провела два турнира большого шлема! Гордость 💙💛👏
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+9
Vlad Ltava
Не вистачило елементарно сил . Запалила при рахунку 0-4 , але одразу ж і згасла . Була б посвіжіша , то і результат був би іншим. Все одно треба подякувати за ті емоції які подарувала. Еліна ,ти найкраща в Україні ! Дякуємо !
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+9
Андрей Залищук
трохи незвично таке сприймати після перемоги над Свентек, здавалося ось він момент, але ні...трохи перенервувала Еля, але і так молодець - півфінал Вімба після річної перерви, обіграла першу ракетку це уже успіх
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+8
Максим Колісник
Психологічно "згоріла". Ноги ватяні, руки такі ж, весь матч. Але нічого, вона видала кілька крутих матчів
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+8
Raien
В цьому вся карʼєра Еліни. Грати з топами – може, видати “матч життя” та вигравати у топів – може. Але видати серію стабільних матчів з топами – ніколи. І завжди в різні роки є 2-3 гравчині, які просто тупо краще грають, і нічого ти не зробиш, на превеликий жаль. 
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+8
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axylinam
В принципе Элина отлично выступила, прыгнула выше головы, у многих завышенные ожидания от Свитолиной
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+7
Igrok4
Еліна все одно найкраща! Просто сьогодні не її день,  незручна суперниця та фізична втома.
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+7
sv_2000
Очень жаль...
Осталось ощущение недосказанности от этой игры. У Маркетты после 4:0 сломалась игра, совсем развалилась подача, ее любимые дропы летели в сетку. Элина прибавляет, возвращается в игру, берет обратные брейки... Кажется, вот, камбек в сете близок. По идее, матч должен переходить в режим нервной эпической зарубы.... Вместо этого такой, вдруг, резкий облом(((
Не хватило сил у Элины, прежде всего эмоциональных, походу.
Маркета из некогда удобной для Элины соперницы превратилась для нее в страшный сон. Олимпиада, теперь Уимблдон.... мда.
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+6
Nostradamus
І могла ж.. Могла. 
Але на таких помилках виграти неможливо. Спишу на 13 число цей нефарт) Еліні респект і моє серце за турнір ❤ Велика молодець! 
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+6
boobon82
Вище голови не стрибнеш, і так молодчинка,  дякуємо за приємні моменти на Вімблдоні!!!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
alex55
не получилось, ничего. нужно работать. выступление на турнире можно считать успешным. удачи в дальнейшем.
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+4
u6464u
На жаль що саме обідне що програла без боротьби , з кучою   помилок , Вондрушова навіть і нерозігрілась .
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+4
dimando560
Забагато було уваги, преси та очікувань. Психологічно це вибило з рівноваги.
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+3
Александр Ад
Єліна велика молодець.Дякуемо за турнір!Нажаль сьогодні було дуже багато невірних рішень в простих ситуаціях.Сподиваюсь.що Еліна та ії тренер розберуть помилки і на ЮСО ми побачимо ще більш кращу гру.Хай щастить!
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+3
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Santk86
Как  обидно, именно в полуфинале Элина показала самую худшую игру на турнире. Не было не чего, а такую соперницу обыгрывать просто обязана, чешка не чего особенного не показала, а Свитолина начала думать о финале и перегорела.    
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+3
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ptolemeus
Ну, якщо план на гру полягав у накидуванні ліворукій суперниці на форхенд і в результаті влетіти всуху - то цей план виконаний бездоганно.
Мені здається, що Еліна стала заручником своїх відточених до автоматизму ударів - як наприклад, коли подача приймається і відразу ж відбивається суперниці під бекхенд. І в грі так само акцентовано пробивати під бекхенд. От тільки прикра неув'язочка вийшла - сурениця ліворука, і всі ці м'ячі йдуть їй під її коронний форхенд.
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+3
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