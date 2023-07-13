Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
Маркета обыграла Элину в двух сетах
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023.
В полуфинале травяного мейджора украинка в двух сетах уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (WTA 42).
Уимблдон-2023. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) [WC] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 3:6
Поединок начался достаточно неплохо для Элины. Маркета ошибалась и неуверенно играла у сетки, а Свитолина переигрывала чешку в длинных розыгрышах. Но уже в пятом гейме Эли отдала свою подачу и ход игры полностью перешел под контроль Маркеты. Несмотря на то, что Свитолина сразу сделала обратный брейк (не без помощи соперницы, которая допустила 2 двойные ошибки), Вондроушова все равно отыграла оставшиеся 3 гейма первого сета очень уверенно и взяла первую партию со счетом 6:3.
Второй сет начался провально. Эли не смогла найти свою игру, Маркета сходу сделала брейк во 2-м гейме, а далее взяла еще 2 гейма и повела 4:0 (40:0).
В пятом гейме 2-го сета у Свитолиной открылось второе дыхание, но, к сожалению, ненадолго. Украинка невероятным образом выиграла 3 гейма подряд, сделав два брейка, но, увы, сравнять счет не получилось. При 5:3 Элина в очередной раз сделала абсолютно ненужные ошибки с форхенда, а затем не смогла и принять подачу соперницы, чтоб остаться в матче. Как итог – 6:3, 6:3 в пользу Маркеты.
Несмотря на слабую игру в полуфинале, Элина подарила невероятные эмоции украинским болельщикам, да и себе тоже. Кто перед стартом Уимблдона мог подумать, что Свитолина, которая провела только 1 матч на траве до мейджора, сможет дойти до полуфинала и обыграть Свентек? Никто! А Эли сделала это, в 28 лет, после рождения ребенка, после долгого времени без тенниса... Свитолина снова вернула украинцам любовь к столь прекрасной игре с мячом! Это главное!
Свитолина в третий раз в карьере сыграла в 1/2 финала турнира Grand Slam. В 2019 года она дошла до этой стадии на US Open (уступила Серене Уильямс) и Уимблдоне (проиграла Симоне Халеп).
Это была шестая встреча теннисисток. Счет стал равным, украинка проиграла в трех последних поединках.
В финале Уимблдона-2023 Маркета сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Онс Жабер.
Marketa Vondrousova is a #Wimbledon finalist 👏— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023
The 24-year-old defeats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach her second Grand Slam final pic.twitter.com/zcGBtItA0L
Centre Court rises for @ElinaSvitolina 🙌— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023
Congratulations on a brilliant Championships, Elina#Wimbledon pic.twitter.com/wtQOXty45f
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Дякую за гарний турнір, Еліно, за емоції, які ти подарувала в кількох матчах!
Ми з тобою 😉
Осталось ощущение недосказанности от этой игры. У Маркетты после 4:0 сломалась игра, совсем развалилась подача, ее любимые дропы летели в сетку. Элина прибавляет, возвращается в игру, берет обратные брейки... Кажется, вот, камбек в сете близок. По идее, матч должен переходить в режим нервной эпической зарубы.... Вместо этого такой, вдруг, резкий облом(((
Не хватило сил у Элины, прежде всего эмоциональных, походу.
Маркета из некогда удобной для Элины соперницы превратилась для нее в страшный сон. Олимпиада, теперь Уимблдон.... мда.
Але на таких помилках виграти неможливо. Спишу на 13 число цей нефарт) Еліні респект і моє серце за турнір ❤ Велика молодець!
Мені здається, що Еліна стала заручником своїх відточених до автоматизму ударів - як наприклад, коли подача приймається і відразу ж відбивається суперниці під бекхенд. І в грі так само акцентовано пробивати під бекхенд. От тільки прикра неув'язочка вийшла - сурениця ліворука, і всі ці м'ячі йдуть їй під її коронний форхенд.