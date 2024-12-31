WTA31 декабря 2024, 14:10 |
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ФОТО. Первая ракетка Украины Костюк показала лучшие моменты 2024 года
Марта опубликовала посты в своем Instagram
31 декабря 2024, 14:10 |
191
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Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) двумя постами подвела итоги года.
Украинка опубликовала лучшие моменты 2024.
«more than just games - 2024 ♥️» и «2024 - heart full of big moments ♥️», – подписаны публикации.
1 января Костюк начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене. В 1/16 финала она сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.
ФОТО. Первая ракетка Украины Костюк показала лучшие моменты 2024 года
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