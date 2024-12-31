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  4. ФОТО. Первая ракетка Украины Костюк показала лучшие моменты 2024 года
WTA
31 декабря 2024, 14:10 |
191
0

ФОТО. Первая ракетка Украины Костюк показала лучшие моменты 2024 года

Марта опубликовала посты в своем Instagram

31 декабря 2024, 14:10 |
191
0
ФОТО. Первая ракетка Украины Костюк показала лучшие моменты 2024 года
Instagram. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) двумя постами подвела итоги года.

Украинка опубликовала лучшие моменты 2024.

«more than just games - 2024 ♥️» и «2024 - heart full of big moments ♥️», – подписаны публикации.

1 января Костюк начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене. В 1/16 финала она сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.

ФОТО. Первая ракетка Украины Костюк показала лучшие моменты 2024 года

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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