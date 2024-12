Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) двумя постами подвела итоги года.

Украинка опубликовала лучшие моменты 2024.

«more than just games - 2024 ♥️» и «2024 - heart full of big moments ♥️», – подписаны публикации.

1 января Костюк начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене. В 1/16 финала она сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.

ФОТО. Первая ракетка Украины Костюк показала лучшие моменты 2024 года