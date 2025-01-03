Дома заждались. Звезда Ливерпуля готов вернуться в родной клуб

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза не прочь вернуться в «Фиорентину» в ближайшее время.

Клуб Серии А проявляет интерес и рассматривает вариант аренды футболиста. Мерсисайдцы не планируют отпускать Кьезу, но готовы рассмотреть предложения по игроку.

Контракт Федерико с «Ливерпулем» действителен до лета 2028 года. В этом сезоне итальянец провел четыре матча на клубном уровне, большую часть поединков пропустил из-за травмы.

Напомним, что вингер выступал за фиалок с 2014 по 2020 год. Всего за «Фиорентину» Федерико отыграл 153 матча, в которых забил 34 мяча.