Дома заждались. Звезда Ливерпуля готов вернуться в родной клуб
Федерико Кьеза может оказаться в «Фиорентине»
Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза не прочь вернуться в «Фиорентину» в ближайшее время.
Клуб Серии А проявляет интерес и рассматривает вариант аренды футболиста. Мерсисайдцы не планируют отпускать Кьезу, но готовы рассмотреть предложения по игроку.
Контракт Федерико с «Ливерпулем» действителен до лета 2028 года. В этом сезоне итальянец провел четыре матча на клубном уровне, большую часть поединков пропустил из-за травмы.
Напомним, что вингер выступал за фиалок с 2014 по 2020 год. Всего за «Фиорентину» Федерико отыграл 153 матча, в которых забил 34 мяча.
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