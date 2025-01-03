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  4. Дома заждались. Звезда Ливерпуля готов вернуться в родной клуб
Англия
03 января 2025, 11:46 |
564
0

Дома заждались. Звезда Ливерпуля готов вернуться в родной клуб

Федерико Кьеза может оказаться в «Фиорентине»

03 января 2025, 11:46 |
564
0
Дома заждались. Звезда Ливерпуля готов вернуться в родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза не прочь вернуться в «Фиорентину» в ближайшее время.

Клуб Серии А проявляет интерес и рассматривает вариант аренды футболиста. Мерсисайдцы не планируют отпускать Кьезу, но готовы рассмотреть предложения по игроку.

Контракт Федерико с «Ливерпулем» действителен до лета 2028 года. В этом сезоне итальянец провел четыре матча на клубном уровне, большую часть поединков пропустил из-за травмы.

Напомним, что вингер выступал за фиалок с 2014 по 2020 год. Всего за «Фиорентину» Федерико отыграл 153 матча, в которых забил 34 мяча.

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Федерико Кьеза Ливерпуль Фиорентина чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу Английская Премьер-лига Серия A трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: Tuttomercatoweb
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