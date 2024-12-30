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Англия
30 декабря 2024, 15:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 16:03
326
0

Пора возвращаться. Гранд Ла лиги хочет приобрести звезду Ливерпуля

Федерико Кьеза может стать игроком мадридского «Атлетико»

30 декабря 2024, 15:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 16:03
326
0
Пора возвращаться. Гранд Ла лиги хочет приобрести звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Мадридский «Атлетико» предметно заинтересован в итальянском вингере «Ливерпуля» Федерико Кьезе.

Отмечается, что испанский коллектив ведет активное общение с мерсисайдцами, сделав несколько положительных шагов в переговорах.

Кроме матрасников, на футболиста охотятся представители Серии А – «Наполи» и «Ювентус».

Напомним, что Кьеза стал игроком «Ливерпуля» летом 2024 года всего за 12 миллионов евро. Однако у Федерико не встречалось в клубе, поскольку большинство времени спортсмен провел в лазарете. На счету итальянца четыре матча за мерсисайдцев и один ассист.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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