Пора возвращаться. Гранд Ла лиги хочет приобрести звезду Ливерпуля

Мадридский «Атлетико» предметно заинтересован в итальянском вингере «Ливерпуля» Федерико Кьезе.

Отмечается, что испанский коллектив ведет активное общение с мерсисайдцами, сделав несколько положительных шагов в переговорах.

Кроме матрасников, на футболиста охотятся представители Серии А – «Наполи» и «Ювентус».

Напомним, что Кьеза стал игроком «Ливерпуля» летом 2024 года всего за 12 миллионов евро. Однако у Федерико не встречалось в клубе, поскольку большинство времени спортсмен провел в лазарете. На счету итальянца четыре матча за мерсисайдцев и один ассист.

