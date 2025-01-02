Глазго Рейнджерс

2 января на «Айброкс» пройдет матч 21-го тура Шотландской Премьер-Лиги, в котором «Рейнджерс Глазго» встретится с «Селтиком». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Рейнджерс Глазго

Команда может ностальгировать о славном, но недолгом отрезке при Джеррарде. Тогда она смогла прервать доминирование соседа в шотландском футболе. Но это было именно что исключение, а так светло-синие, как и раньше, остаются строго вторыми на национальном уровне. В этом сезоне уже успели проиграть в финале Кубка Лиги, а в Премьершипе уже отставание достигает десятка очков. Там тоже было 0:3 в Олд Фирм Дерби, и других осечек хватало. Вот и в прошлом туре была только ничья с Мазеруэлл. Можно вспомнить и неудачу в Лиге чемпионов, где шотландцы после ничьей на выезде вдесятером дома проиграли киевскому Динамо. В Лиге Европы, правда, подопечные Филипа Клемана достойно проявили себя, набрав 11 очков в 6 матчах и проиграв только Лиону.

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Селтик

Клуб сейчас ощущает себя очень даже неплохо. В этом сезоне он уже взял трофей, да, за счет сэйвов Шмейхеля после 3:3, но, главное, снова оставили ненавистный Рейнджерс без даже такого трофея. Более того, подопечные Брендана Роджерса на это раз не безнадежны в Лиге чемпионов, проиграв только однажды, Боруссии (пусть и с 1:7 в Дортмунде), и набрав 9 очков - больше, чем многие гранды. Ну, а в Премьершипе неудачи можно буквально пересчитать по пальцам: в октябре сыграли 2:2 с Абердином, перед Рождеством не забили Данди Юнайтед. Впрочем, сейчас чемпион снова выигрывает, и Сент-Джонстон был разгромлен 4:0. Таким образом, перед очередным принципиальным противостоянием разница очков подбирается к отметке в полтора десятка - ну какая тут турнирная интрига?

Статистика личных встреч

До 3:3 в финале Кубка Лиги обручи выиграли трижды кряду в Олд Фирм Дерби.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят, что светло-синим поможет фактор поля - они просто сейчас слабее соседа на голову. Так что ставим на гостевую победу чемпиона (коэффициент - 2,24).