Замена чемпиона Европы. Барселона готова арендовать вингера Челси
Кристофер Нкунку может заменить Дани Ольмо
Французский нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Caught Offside.
По информации источника, 27-летний футболист может присоединиться к испанскому гранду в случае, если испанский полузащитник Дани Ольмо не будет зарегистрирован на вторую половину сезона. Это должна быть полугодичная аренда.
В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может подписать одного из лучших вингеров мира.
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