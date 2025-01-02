Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замена чемпиона Европы. Барселона готова арендовать вингера Челси
Англия
02 января 2025, 14:11 |
331
0

Замена чемпиона Европы. Барселона готова арендовать вингера Челси

Кристофер Нкунку может заменить Дани Ольмо

02 января 2025, 14:11 |
331
0
Замена чемпиона Европы. Барселона готова арендовать вингера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Французский нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Caught Offside.

По информации источника, 27-летний футболист может присоединиться к испанскому гранду в случае, если испанский полузащитник Дани Ольмо не будет зарегистрирован на вторую половину сезона. Это должна быть полугодичная аренда.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может подписать одного из лучших вингеров мира.

По теме:
Интерес растет. Барселона может подписать одного из лучших вингеров мира
Два европейских гранда готовы побороться за центрального игрока Барселоны
«Это меня разочаровывает». Звезда Барселоны сделал шокирующее заявление
Кристофер Нкунку Дани Ольмо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Челси
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Футбол | 02 января 2025, 08:51 1
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон

Легендарный футболист составил символическую сборную из лучших игроков в истории

Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Бокс | 01 января 2025, 20:40 0
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года

Тедди Атлас выделил Александра Усика

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02.01.2025, 10:15
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Готовы идти на жертвы. Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову
Футбол | 02.01.2025, 10:24
Готовы идти на жертвы. Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову
Готовы идти на жертвы. Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову
Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ
Футбол | 02.01.2025, 13:31
Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ
Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
01.01.2025, 09:47
Бокс
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
01.01.2025, 12:29 4
Футбол
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 8
Футбол
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
01.01.2025, 05:23
Другие виды
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 15
Футбол
12-я, 14-я и 15-я ракетки мира вылетели из турнира в Брисбене в один день
12-я, 14-я и 15-я ракетки мира вылетели из турнира в Брисбене в один день
31.12.2024, 11:01
Теннис
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
01.01.2025, 07:50
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
01.01.2025, 03:45 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем