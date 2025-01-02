Замена чемпиона Европы. Барселона готова арендовать вингера Челси

Французский нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Caught Offside.

По информации источника, 27-летний футболист может присоединиться к испанскому гранду в случае, если испанский полузащитник Дани Ольмо не будет зарегистрирован на вторую половину сезона. Это должна быть полугодичная аренда.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может подписать одного из лучших вингеров мира.