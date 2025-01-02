Интерес растет. Барселона может подписать одного из лучших вингеров мира

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает SPORT.

По информации источника, игра 27-летнего футболиста нравится спортивному директору клуба Деку. Прошлым летом подписать игрока не получилось, сейчас благодаря сложной ситуации с контрактом Луиса с «Ливерпулем». Игрок недоволен тем, что контракт не улучшается и не продлевается.

В текущем сезоне Луис Диас провел 24 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Барселоны» сделал шокирующее заявление.