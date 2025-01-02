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Испания
02 января 2025, 13:40 | Обновлено 02 января 2025, 13:42
991
1

Интерес растет. Барселона может подписать одного из лучших вингеров мира

Луис Диас может стать игроком каталонского гранда

02 января 2025, 13:40 | Обновлено 02 января 2025, 13:42
991
1
Интерес растет. Барселона может подписать одного из лучших вингеров мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает SPORT.

По информации источника, игра 27-летнего футболиста нравится спортивному директору клуба Деку. Прошлым летом подписать игрока не получилось, сейчас благодаря сложной ситуации с контрактом Луиса с «Ливерпулем». Игрок недоволен тем, что контракт не улучшается и не продлевается.

В текущем сезоне Луис Диас провел 24 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Барселоны» сделал шокирующее заявление.

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Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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naverland
Бред не говорите, они даже Олмо не могут дозаявить, а вы говорите про трансфер Луиса. 
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