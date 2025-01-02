Интерес растет. Барселона может подписать одного из лучших вингеров мира
Луис Диас может стать игроком каталонского гранда
Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает SPORT.
По информации источника, игра 27-летнего футболиста нравится спортивному директору клуба Деку. Прошлым летом подписать игрока не получилось, сейчас благодаря сложной ситуации с контрактом Луиса с «Ливерпулем». Игрок недоволен тем, что контракт не улучшается и не продлевается.
В текущем сезоне Луис Диас провел 24 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Барселоны» сделал шокирующее заявление.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцам советуют сохранить украинца
Клуб АПЛ хочет сохранить Илью в своем составе