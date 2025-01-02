Испания02 января 2025, 12:47 | Обновлено 02 января 2025, 12:53
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«Это меня разочаровывает». Звезда Барселоны сделал шокирующее заявление
Френки де Йонг недоволен количеством трофеев
02 января 2025, 12:47 | Обновлено 02 января 2025, 12:53
506
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Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг дал комментарий по поводу выигранных трофеев в испанском гранде:
«Когда я подписывал контракт с «Барселоной», я не мог представить, что выиграю только Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании за 4 года».
«Я ожидал по крайней мере вдвое больше, поэтому это меня разочаровывает. По пути случаются вещи, которые невозможно предсказать».
Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» принял решение о своем будущем.
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