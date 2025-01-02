«Это меня разочаровывает». Звезда Барселоны сделал шокирующее заявление

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг дал комментарий по поводу выигранных трофеев в испанском гранде:

«Когда я подписывал контракт с «Барселоной», я не мог представить, что выиграю только Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании за 4 года».

«Я ожидал по крайней мере вдвое больше, поэтому это меня разочаровывает. По пути случаются вещи, которые невозможно предсказать».

Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» принял решение о своем будущем.