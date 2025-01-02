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Испания
02 января 2025, 07:05 |
753
1

Кризис в Барселоне. Президент клуба принял решение о своем будущем

Жоана Лапорту призывают уйти в отставку из-за скандала с регистрацией Ольмо

02 января 2025, 07:05 |
753
1
Кризис в Барселоне. Президент клуба принял решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанская «Барселона» находится в разгаре крупного кризиса, поскольку не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть чемпионата.

Руководство клуба считает ситуацию некритической и попытается сделать все возможное, дабы в ближайшее время решить проблему с игроками. Испанские СМИ сообщают, что президент каталонского клуба Жоан Лапорт подвергся большому количеству критики из-за своих непрофессиональных решений.

Это не первый случай, когда поклонники выступают против Лапорты. Фанаты переживают из-за того, что финансовая ситуация клуба не улучшается. Несмотря на призывы уйти в отставку, президент «Барселоны» принял решение остаться во главе каталонской команды до конца полномочий. Лапорта не собирается уходить с поста президента и попытается решить проблемы с регистрацией футболистов.

Если Лапорта не уйдет, то останется руководить до 2026 года, когда состоятся следующие президентские выборы. В Испании уверены – если в результате окажется, что Ольмо и Виктор не будут зарегистрированы, то Жоану будет очень трудно остаться в кресле президента после 2026 года.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Жоан Лапорта Дани Ольмо Пау Виктор Дельгадо
Микола Титюк Источник: Football Espana
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Коментатор
Тут тих вболівальників можна зрозуміти ...
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