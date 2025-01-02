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  4. «Это большое достижение». Ризнык обратился к фанатам Шахтера
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 13:52 |
517
0

«Это большое достижение». Ризнык обратился к фанатам Шахтера

Дмитрий поблагодарил фанатов донецкой команды

02 января 2025, 13:52 |
517
0
«Это большое достижение». Ризнык обратился к фанатам Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями от признания фанатов «оранжево-черных», которые признали Дмитрия лучшим игроком клуба по итогам 2024 года.

– Дмитрий, болельщики выбрали тебя лучшим игроком 2024 года в «Шахтере». Что это признание означает?

– Очень приятно, когда побеждаешь в такой номинации, тем более в таком клубе, как «Шахтер». Это большое достижение для меня.

– Насколько неожиданной стала награда и какова была первая реакция?

– В общем, эмоции только положительные, иначе и быть не может, когда получаешь такую ​​награду.

– Может, есть кто-то, кому хочешь ее посвятить?

– Конечно, своей семье.

– Как оцениваешь свой 2024 год – игру, личные и командные достижения?

– В целом, считаю, год был неплохим, но всегда можно лучше, поэтому необходимо работать, чтобы добиться успеха.

– Какой матч в прошлом году стал особенным или запомнился больше всего?

– Думаю, из ПСВ. Он показался довольно драматичным и одновременно немного непонятным. Казалось, мы демонстрировали хорошую игру и очень старались.

– В 2024-м впервые в карьере ты сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Украины. Можно ли назвать это событие самым главным?

– Несомненно, ведь до этого я не выигрывал ничего столь масштабного, а тут сразу золотой дубль. И это для меня, безусловно, лучшее событие 2024 года.

– Какие цели имеешь в 2025 году? Чего хотелось бы добиться с «Шахтером»?

– Конечно, хочу постоянно побеждать и достигать самых высоких вершин вместе с «Шахтером».

– Чего пожелаешь болельщикам «Шахтера» в новом году?

– Желаю всем болельщикам тепла, мирного неба и, самое главное, здоровья, – заявил Дмитрий.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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