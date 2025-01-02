«Помоги нам». Безерра обратился к дебютанту сборной, которого хочет Шахтер

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра обратился с просьбой к опорному полузащитнику команды Ивану Калюжному. Бразилец попросил дебютанта национальной сборной доиграть сезон в составе «горожан».

– Сейчас много разговоров о Калюжном – что им интересуется «Шахтер». Как вы думаете, Иван готов к переходу в стан гранда?

– Он уверенно играет, получил вызов в сборную, поэтому думаю, что готов. Но я тоже надеюсь, что он не уйдет зимой, ведь Ваня очень важный футболист для нашей команды. Пользуясь случаем, хочу обратиться к Калюжному: «Иван, помоги нам стать чемпионами, а потом уже иди на повышение» (смеется, – прим.)

– Калюжного называют «Супер Иван». Он заработал это прозвище благодаря тому, что много забивал дальними ударами в Индии. У Александрии есть игрок, у которого сильнее удар, чем у Калюжного?

– Гм… Наверное, нет. Я думаю, что удар Ивана самый сильный в нашей команде! Он бьет, как из пушки, и на пути мяча лучше не стоять, – сказал Безерра.

Ивана Калюжного сватают в расположение донецкого «Шахтера». Трансфер дебютанта национальной команды может состояться уже этой зимой.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть в своем активе 38 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.