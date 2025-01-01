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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 23:23 | Обновлено 01 января 2025, 23:35
229
1

РОТАНЬ: «Мы создали большую команду в маленьком городе. С большим сердцем»

Коуч «Александрии» рассказал об успешной для клуба первой части сезона УПЛ

01 января 2025, 23:23 | Обновлено 01 января 2025, 23:35
229
1
РОТАНЬ: «Мы создали большую команду в маленьком городе. С большим сердцем»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Коуч «Александрии» Руслан Ротань рассказал об успешной для клуба первой части сезона УПЛ:

«Это заслуга всей команды Александрия, плодотворно работавшей в течение всего года. Но если брать чисто тренерскую составляющую, то и здесь мне повезло – рядом со мной работают отличные помощники. Лучшие специалисты в своих амплуа. Также отмечу талант и усердие всего персонала команды. Очень рад, что мы создали настоящий коллектив, в котором каждый четко выполняет свои функции.

Чем запомнился 2024 год? К сожалению, в первую очередь, нужно говорить о том, что в Украине идет страшная война. Из-за этого быть удовлетворенными тем или иным успехом мы никак не можем.

В профессиональном плане кое-что, конечно, удалось. Мы хорошо выступили с Александрией в УПЛ, но перед первой же тренировкой в ​​новом году я обязательно скажу команде, что это уже история и предстоит много работы, чтобы стать лучше. Естественно, на всю жизнь мне запомнится и выступление на Олимпийских играх. Но это уже история.

Что явилось переломным моментом? Зимние сборы. Мы еще весной становились командой, способной играть на хорошем уровне. Летом, когда удалось усилиться, коллектив стал более опытным, и это помогало в решающих моментах трудных матчей.

Смена фирменного стиля? Я считаю, что специалисты, которые постоянно говорят, что мы изменили свой стиль, пожалуй, не очень внимательно следят за выступлениями Александрии. Да, порой мы действуем более гибко, учитывая особенности игры соперников, но требования к базовым принципам игры никто не менял и не будет менять. Просто в УПЛ очень много команд играют в обороне так сказать персонально, и именно опыт помогал игрокам принимать правильные решения в поиске пространства.

Самые удачные матчи 2024 года? Для болельщиков, а мы им очень благодарны за поддержку в такое нелегкое время, это, безусловно, были победные поединки с Шахтером, Полесием, Кривбассом, но если брать качество игры, ее интенсивность, то мне очень понравился матч против Ворсклы. Конечно, запомню всю жизнь победу над сборной Марокко на Олимпиаде.

Почему сделаны все замены в течение матчей? Это желание поддерживать высокую интенсивность в течение 90 минут. Не всегда это удается, но мы стараемся. Также нужно понимать, что команда – это не 11 игроков основного состава. Те футболисты, которые играют не так часто, не менее важны для нас, они создают конкуренцию, позитивный настрой на скамейке запасных. Если бы у меня была возможность делать больше пяти замен, я бы ею тоже пользовался.

Контракт с клубом истекает в конце сезона? Без слухов в футболе никак, но я придерживаюсь тех принципов, что любое дело всегда нужно доводить до конца. А у нас дело достаточно серьезное.

Удастся ли зимой сохранить всех лидеров команды? Думаю, что руководство клуба, с которым у нас полное понимание и отличная коммуникация, придерживается тех же принципов – и тоже желает лучше финализировать тот путь, который мы проходим.

За какое место будет сражаться Александрия весной? Мы будем бороться за то, чтобы и дальше считаться крутой командой с современным и разнообразным футболом. Перед отпуском наш президент Сергей Кузьменко поблагодарил за то, что в 2024 году все вместе создали большую команду в маленьком городе. Я бы хотел добавить, что это маленький город на самом деле с большим сердцем.

Поэтому со своей стороны хочу заверить, что мой тренерский штаб будет и дальше так же искренне, вдохновенно и добросовестно работать. Чтобы потом снова поблагодарить всех, кто высоко оценивает нашу работу, а также тех, кто ее постоянно критикует и делает нас только сильнее».

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Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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Diesel
Та ви вже посипались))
Що ти там створив..
Просто фарт який вже майже закінчився
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