«Нужно доводить дело до конца». Ротань – о своем будущем в Александрии
Специалист прокомментировал тренерскую работу во главе клуба
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал будущие планы во главе клуба. Специалист заявил, что не доверяет слухам и собирается дальше работать с командой:
– Ваш контракт с клубом истекает в конце этого сезона, но вокруг вашего имени уже ходит много слухов.
– Без слухов в футболе никак, но я придерживаюсь тех принципов, что любое дело всегда нужно доводить до конца. А у нас дело достаточно серьезное.
– Зимой удастся сохранить всех лидеров команды?
– Думаю, что руководство клуба, с которым у нас полное понимание и отличная коммуникация, придерживается тех же принципов – и тоже желает как можно лучше финализировать тот путь, который мы проходим, – считает Ротань.
«Александрия» набрала 38 баллов и занимает второе место в чемпионате. Подопечные Ротаня отстают от лидера – киевского «Динамо» – на пять очков.
Ранее сообщалось, что «Александрия» проведет 12 контрольных матчей во время сборов в Турции.
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