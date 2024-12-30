«Нужно доводить дело до конца». Ротань – о своем будущем в Александрии

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал будущие планы во главе клуба. Специалист заявил, что не доверяет слухам и собирается дальше работать с командой:

– Ваш контракт с клубом истекает в конце этого сезона, но вокруг вашего имени уже ходит много слухов.

– Без слухов в футболе никак, но я придерживаюсь тех принципов, что любое дело всегда нужно доводить до конца. А у нас дело достаточно серьезное.

– Зимой удастся сохранить всех лидеров команды?

– Думаю, что руководство клуба, с которым у нас полное понимание и отличная коммуникация, придерживается тех же принципов – и тоже желает как можно лучше финализировать тот путь, который мы проходим, – считает Ротань.

«Александрия» набрала 38 баллов и занимает второе место в чемпионате. Подопечные Ротаня отстают от лидера – киевского «Динамо» – на пять очков.

Ранее сообщалось, что «Александрия» проведет 12 контрольных матчей во время сборов в Турции.