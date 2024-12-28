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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:14
119
0

Александрия определилась с большинством спаррингов

В Турции подопечные Ротаня планируют сыграть 12 матчей

28 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:14
119
0
Александрия определилась с большинством спаррингов
Александрия

Как стало известно Sport.ua футболисты «Александрии» начнут подготовку ко второй части сезона 10 января 2025 года, а уже 14-го – отправятся на зарубежный сбор в Турцию.

Легионеры «горожан», которые проводят отпуск на родине ,присоединятся к команде непосредственно в Турции.

По имеющимся данным, в Турции подопечные Руслана Ротаня планируют сыграть 12 контрольных матчей. Спарринг-партнеры в первой половине сбора уже известны: 20 января – грузинское «Динамо» из Батуми, 24-го – «Баник» из Чехии, 28-го – сразу два поединка: с австрийским «Фирстом» и словацким клубом «ДАК».

После дня отдыха тренировочный процесс возобновится и 4 февраля соперником александрийцев будет польская «Висла» из Плоцка, а 8-го – «Лиепая» из Латвии. В эти дни «горожане» планируют сыграть по два спарринга и соперники еще уточняются. Ведутся переговоры и с двумя оппонентами, с которыми александрийцы будут выяснять отношения 12 февраля.

В завершение сбора, украинский клуб 15 февраля сыграет обоими составами с «Ригой» из Латвии. Возвращение домой запланировано на 17 февраля.

Между тем, полузащитник Артем Шулянский был прооперирован в Германии (травма колена) и он, к сожалению, выбыл до конца сезона. А вот легионер Джевани и Евгений Смирный, которые пропускали последние календарные матчи из-за повреждений, собираются тренироваться в общей группе уже на сборе в Турции.

Сейчас «Александрия» занимает второе место в УПЛ, набрав 38 очков.

Ранее мы сообщали, что звездный легионер может покинуть клуб УПЛ.

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Александрия Руслан Ротань Динамо Батуми Баник Острава ДАК 1904 Дунайска Стреда Висла Плоцк Лиепая Рига Артем Шулянский Джевани Рейс Насименто Евгений Смирный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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