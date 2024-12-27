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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 14:43 |
1020
0

Интерес из-за океана. Звездный легионер может покинуть клуб УПЛ

Хуан Альвина Безерра заинтересовал «Васко да Гама»

27 декабря 2024, 14:43 |
1020
0
Интерес из-за океана. Звездный легионер может покинуть клуб УПЛ
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

«Васко да Гама» интересуется бразильским вингером украинской «Александрии» Хуаном Альвиной Безеррой, сообщает местный журналист Диого Магри.

По информации источника, клуб бразильской Серии А хочет арендовать 21-летнего футболиста с опцией будущего выкупа.

Интересно, что Безерра является воспитанником «Васко да Гама» и находился в системе клуба с 2019 года, после чего покинул команду на правах свободного агента.

В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Хуаном Безеррой интересуется болгарский «Лудогорец».

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Васко да Гама Хуан Альвина Безерра Александрия трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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