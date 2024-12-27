Интерес из-за океана. Звездный легионер может покинуть клуб УПЛ

«Васко да Гама» интересуется бразильским вингером украинской «Александрии» Хуаном Альвиной Безеррой, сообщает местный журналист Диого Магри.

По информации источника, клуб бразильской Серии А хочет арендовать 21-летнего футболиста с опцией будущего выкупа.

Интересно, что Безерра является воспитанником «Васко да Гама» и находился в системе клуба с 2019 года, после чего покинул команду на правах свободного агента.

В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Хуаном Безеррой интересуется болгарский «Лудогорец».