Два европейских гранда готовы побороться за центрального игрока Барселоны

Итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант подписания защитника каталонской «Барселоны» Андреаса Кристенсена.

Пока красные дьяволы просто следят за игроком, а вот зебры готовы сделать первые шаги для оформления трансфера датчанина. Причиной интереса итальянского гранда является тот фактор, что «Ювентус» потерял двух центральных защитников по ходу сезона.

Контракт Андреаса с «Барселоной» действителен до лета 2026 года.

В этом сезоне Кристенсен сыграл всего один поединок, поскольку большую часть времени провел в лазарете.