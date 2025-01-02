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Испания
02 января 2025, 13:22 | Обновлено 02 января 2025, 13:40
417
0

Два европейских гранда готовы побороться за центрального игрока Барселоны

Андреас Кристенсен в списке пожеланий «Ман Юнайтед» и «Ювентуса»

02 января 2025, 13:22 | Обновлено 02 января 2025, 13:40
417
0
Два европейских гранда готовы побороться за центрального игрока Барселоны
IMAGO. Андреас Кристенсен

Итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант подписания защитника каталонской «Барселоны» Андреаса Кристенсена.

Пока красные дьяволы просто следят за игроком, а вот зебры готовы сделать первые шаги для оформления трансфера датчанина. Причиной интереса итальянского гранда является тот фактор, что «Ювентус» потерял двух центральных защитников по ходу сезона.

Контракт Андреаса с «Барселоной» действителен до лета 2026 года.

В этом сезоне Кристенсен сыграл всего один поединок, поскольку большую часть времени провел в лазарете.

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Андрій Вітренко Источник: Mundo Deportivo
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