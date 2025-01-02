«Мне его жалко». Индзаги поддержал бывшего наставника Шахтера

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги выразил слова поддержки португальскому специалисту Паулу Фонсеке, которого уволили с должности главного тренера «Милана».

«К сожалению, мы, тренеры, часто подвергаемся критике. Мне жаль Фонсеку, поскольку он очень хороший специалист и отличный человек. Хотя у него не было большой стабильности в лиге, он показал хорошие матчи в Лиге чемпионов и в Кубке Италии.

Относительно Консейсау, он уже играл со мной, и мне будет приятно встретиться с ним и бросить ему вызов, как это уже случалось в прошлом», - сказал Индзаги.

Украинским болельщикам Паулу больше всего запомнился во времена тренерства в донецком «Шахтере». Португалец возглавлял первую команду «горняков» в период с 2016 по 2019 годы.