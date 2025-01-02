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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 13:32 | Обновлено 02 января 2025, 13:38
575
0

Черноморец постепенно платит долги

Финансовый кризис в одесском клубе тронулся?

02 января 2025, 13:32 | Обновлено 02 января 2025, 13:38
575
0
Черноморец постепенно платит долги
ФК Черноморец

Как уже сообщалось ранее, в отпуск одесский «Черноморец» ушел, не получив долг за два месяца прошлого года – октябрь и ноябрь. Но в этой ситуации незадолго до новогоднего праздника произошли сдвиги к лучшему.

Об этом в комментарии Sport.ua рассказал главный тренер «моряков» Александр Бабич.

– В конце декабря задолженность перед командой частично уплачена, – сказал он. – Эти деньги получили в последний день ушедшего года.

«Черноморец» сейчас находится в отпуске, который продлится до 7 января. Почти две недели команда будет работать в Одессе, а затем отправится на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее мы сообщали, что защитник «Черноморца» Евгений Скиба привлекает внимание польских клубов.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига долги
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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