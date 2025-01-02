Черноморец постепенно платит долги

Как уже сообщалось ранее, в отпуск одесский «Черноморец» ушел, не получив долг за два месяца прошлого года – октябрь и ноябрь. Но в этой ситуации незадолго до новогоднего праздника произошли сдвиги к лучшему.

Об этом в комментарии Sport.ua рассказал главный тренер «моряков» Александр Бабич.

– В конце декабря задолженность перед командой частично уплачена, – сказал он. – Эти деньги получили в последний день ушедшего года.

«Черноморец» сейчас находится в отпуске, который продлится до 7 января. Почти две недели команда будет работать в Одессе, а затем отправится на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее мы сообщали, что защитник «Черноморца» Евгений Скиба привлекает внимание польских клубов.