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Фиорентина
04.01.2025 19:00 – FT 0 : 3
Наполи
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Италия
04 января 2025, 21:56 | Обновлено 04 января 2025, 21:57
203
0

Фиорентина – Наполи – 0:3. Новый лидер в Серии А. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии А

04 января 2025, 21:56 | Обновлено 04 января 2025, 21:57
203
0
Фиорентина – Наполи – 0:3. Новый лидер в Серии А. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялся матч 19-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Наполи».

Игра прошла на «Стадио Артемио Франки» во Флоренции.

За гостей голами отметились Давид Нерес, форвард Ромелу Лукаку и хавбек Скотт Мактоминей. За хозяев забитым мячом отметился Мойзе Кин, однако его отменили из-за офсайда.

В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 44 очка, занимает первое место.

Серия А. 19-й тур. 4 января

Фиорентина – Наполи – 0:3

Голы: Нерес, 29, Лукаку, 54 (пен), Мактоминей, 68

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Нерес, 29

ГОЛ! 0:2 Лукаку, 54

ГОЛ! 0:3 Мактоміней, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Наполи).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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