Фиорентина – Наполи – 0:3. Новый лидер в Серии А. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии А
4 января состоялся матч 19-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Наполи».
Игра прошла на «Стадио Артемио Франки» во Флоренции.
За гостей голами отметились Давид Нерес, форвард Ромелу Лукаку и хавбек Скотт Мактоминей. За хозяев забитым мячом отметился Мойзе Кин, однако его отменили из-за офсайда.
В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 44 очка, занимает первое место.
Серия А. 19-й тур. 4 января
Фиорентина – Наполи – 0:3
Голы: Нерес, 29, Лукаку, 54 (пен), Мактоминей, 68
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Нерес, 29
ГОЛ! 0:2 Лукаку, 54
ГОЛ! 0:3 Мактоміней, 68
События матча
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