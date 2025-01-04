Наполи на выезде разгромил Фиорентину и вышел на первую строчку в Серии А

4 января состоялся матч 19-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Наполи».

Игра прошла на «Стадио Артемио Франки» во Флоренции.

За гостей голами отметились экс-игрок «Шахтера» Давид Нерес, форвард Ромелу Лукаку и хавбек Скотт Мактоминей. За хозяев забитым мячом отметился Мойзе Кин, однако его отменили из-за офсайда.

В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 44 очка, занимает первое место. «Фиорентина» набрала 32 пункта и занимает шестую позицию.

Серия А. 19-й тур. 4 января

Фиорентина – Наполи – 0:3

Голы: Нерес, 29, Лукаку, 54 (пен), Мактоминей, 68

Венеция – Эмполи – 1:1

Голы: Похьянпало, 5 – Эспозито, 32

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