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Чемпионат Италии
Венеция
04.01.2025 16:00 – FT 1 : 1
Эмполи
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Италия
04 января 2025, 20:59 |
205
0

Наполи на выезде разгромил Фиорентину и вышел на первую строчку в Серии А

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу команды из Неаполя

04 января 2025, 20:59 |
205
0
Наполи на выезде разгромил Фиорентину и вышел на первую строчку в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялся матч 19-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Наполи».

Игра прошла на «Стадио Артемио Франки» во Флоренции.

За гостей голами отметились экс-игрок «Шахтера» Давид Нерес, форвард Ромелу Лукаку и хавбек Скотт Мактоминей. За хозяев забитым мячом отметился Мойзе Кин, однако его отменили из-за офсайда.

В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 44 очка, занимает первое место. «Фиорентина» набрала 32 пункта и занимает шестую позицию.

Серия А. 19-й тур. 4 января

Фиорентина – Наполи – 0:3

Голы: Нерес, 29, Лукаку, 54 (пен), Мактоминей, 68

Венеция – Эмполи – 1:1

Голы: Похьянпало, 5 – Эспозито, 32

Фотогалерея:

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Эмполи).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Йоэль Похьянпало (Венеция).
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Наполи Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Венеция Эмполи Давид Нерес Ромелу Лукаку Скотт Мактоминей видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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