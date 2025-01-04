Наполи на выезде разгромил Фиорентину и вышел на первую строчку в Серии А
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу команды из Неаполя
4 января состоялся матч 19-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Наполи».
Игра прошла на «Стадио Артемио Франки» во Флоренции.
За гостей голами отметились экс-игрок «Шахтера» Давид Нерес, форвард Ромелу Лукаку и хавбек Скотт Мактоминей. За хозяев забитым мячом отметился Мойзе Кин, однако его отменили из-за офсайда.
В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 44 очка, занимает первое место. «Фиорентина» набрала 32 пункта и занимает шестую позицию.
Серия А. 19-й тур. 4 января
Фиорентина – Наполи – 0:3
Голы: Нерес, 29, Лукаку, 54 (пен), Мактоминей, 68
Венеция – Эмполи – 1:1
Голы: Похьянпало, 5 – Эспозито, 32
Фотогалерея:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «Реала» дал пресс-конференцию после волевой победы над «Валенсией»
Барселона не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора