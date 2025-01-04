Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперматч АПЛ Ливерпуль – Ман Юнайтед может не состояться. Известна причина
Англия
04 января 2025, 23:35 | Обновлено 05 января 2025, 00:51
1400
1

Суперматч АПЛ Ливерпуль – Ман Юнайтед может не состояться. Известна причина

Поединок могут перенести из-за погодных условий

04 января 2025, 23:35 | Обновлено 05 января 2025, 00:51
1400
1
Суперматч АПЛ Ливерпуль – Ман Юнайтед может не состояться. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В воскресенье, 5 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

По информации английского издания Standard, поединок может завтра не состояться. Игру могут перенести из-за неблагоприятных погодных условий – в Ливерпуле объявлен желтый уровень опасности из-за снега и дождя. Утром 5 января представители обеих команд проведут встречу, где примут окончательное решение о матче.

По теме:
«Уволить его». Фанаты отреагировали на победу Борнмута над Эвертоном
Борнмут – Эвертон – 1:0. Дерби украинцев и рекорд вишен. Видеообзор матча
Брайтон – Арсенал – 1:1. Канониры не удержали преимущество. Видео голов
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед перенос матчей погода (дождь, снег, ветер, туман)
Дмитро Олійник Источник: Evening Standard
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Бокс | 04 января 2025, 03:20 2
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой

Энтони нацелен на поединок с Фьюри

Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Футбол | 04 января 2025, 08:27 3
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 

Легендарный аргентинец выделил трех голкиперов

Настоящий королевский клуб. Реал первым набрал 5000 очков в Ла Лиге
Футбол | 04.01.2025, 23:28
Настоящий королевский клуб. Реал первым набрал 5000 очков в Ла Лиге
Настоящий королевский клуб. Реал первым набрал 5000 очков в Ла Лиге
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Футбол | 04.01.2025, 01:47
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Футбол | 04.01.2025, 21:05
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Это может быть второй перенос матча Ливерпуля за 30 дней.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
03.01.2025, 03:15 11
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
03.01.2025, 16:10 1
Бокс
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
03.01.2025, 16:21
Футбол
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
04.01.2025, 00:01 15
Бокс
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
03.01.2025, 02:56 1
Футбол
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
04.01.2025, 08:49 9
Бокс
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
03.01.2025, 20:24 74
Футбол
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
03.01.2025, 07:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем