Суперматч АПЛ Ливерпуль – Ман Юнайтед может не состояться. Известна причина

В воскресенье, 5 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

По информации английского издания Standard, поединок может завтра не состояться. Игру могут перенести из-за неблагоприятных погодных условий – в Ливерпуле объявлен желтый уровень опасности из-за снега и дождя. Утром 5 января представители обеих команд проведут встречу, где примут окончательное решение о матче.