Еще на два года. Монако продлил контракт с главным тренером

Участник чемпионата Франции «Монако» официально объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Ади Хюттером.

Как отметила пресс-служба клуба, стороны продолжили сотрудничество еще на два года – до 2027 года.

Хюттер возглавил коллектив летом 2023 после перерыва от тренерства. Во главе команды Ади провел 60 поединков.

На сегодняшний день «Монако» находится на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1.