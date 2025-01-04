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  4. Еще на два года. Монако продлил контракт с главным тренером
Франция
04 января 2025, 22:34 |
244
0

Еще на два года. Монако продлил контракт с главным тренером

Ади Хюттер продолжит работать с монегасками

04 января 2025, 22:34 |
244
0
Еще на два года. Монако продлил контракт с главным тренером
ФК Монако. Ади Хюттер

Участник чемпионата Франции «Монако» официально объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Ади Хюттером.

Как отметила пресс-служба клуба, стороны продолжили сотрудничество еще на два года – до 2027 года.

Хюттер возглавил коллектив летом 2023 после перерыва от тренерства. Во главе команды Ади провел 60 поединков.

На сегодняшний день «Монако» находится на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1.

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Ади Хюттер Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта
Андрій Вітренко Источник: ФК Монако
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