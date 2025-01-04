Еще на два года. Монако продлил контракт с главным тренером
Ади Хюттер продолжит работать с монегасками
Участник чемпионата Франции «Монако» официально объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Ади Хюттером.
Как отметила пресс-служба клуба, стороны продолжили сотрудничество еще на два года – до 2027 года.
Хюттер возглавил коллектив летом 2023 после перерыва от тренерства. Во главе команды Ади провел 60 поединков.
На сегодняшний день «Монако» находится на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Adi Hütter pour deux saisons supplémentaires 🔝— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 4, 2025
L’entraîneur autrichien est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027 ❤️🤍#Hütter2027 pic.twitter.com/y4vCCRdBrf
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