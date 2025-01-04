Настоящий королевский клуб. Реал первым набрал 5000 очков в Ла Лиге
Команда установила уникальный рекорд
3 января прошел перенесенный матч 12-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» на собственном стадионе минимально уступила мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.
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Победа над летучими мышами помогла столичному клубу установить уникальное достижение.
«Реал» стал первой командой в истории Ла Лиги, сумевшей набрать 5000 очков.
За спиной сливочных находятся каталонская «Барселона» (4887 пунктов) и мадридский «Атлетико» (4018).
Кроме того, Реал одержал наибольшее количество побед в чемпионате Испании – 1833 триумфа.
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