Настоящий королевский клуб. Реал первым набрал 5000 очков в Ла Лиге

3 января прошел перенесенный матч 12-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» на собственном стадионе минимально уступила мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

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Победа над летучими мышами помогла столичному клубу установить уникальное достижение.

«Реал» стал первой командой в истории Ла Лиги, сумевшей набрать 5000 очков.

За спиной сливочных находятся каталонская «Барселона» (4887 пунктов) и мадридский «Атлетико» (4018).

Кроме того, Реал одержал наибольшее количество побед в чемпионате Испании – 1833 триумфа.