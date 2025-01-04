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Испания
04 января 2025, 23:28 | Обновлено 05 января 2025, 00:52
275
0

Настоящий королевский клуб. Реал первым набрал 5000 очков в Ла Лиге

Команда установила уникальный рекорд

04 января 2025, 23:28 | Обновлено 05 января 2025, 00:52
275
0
Настоящий королевский клуб. Реал первым набрал 5000 очков в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января прошел перенесенный матч 12-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» на собственном стадионе минимально уступила мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победа над летучими мышами помогла столичному клубу установить уникальное достижение.

«Реал» стал первой командой в истории Ла Лиги, сумевшей набрать 5000 очков.

За спиной сливочных находятся каталонская «Барселона» (4887 пунктов) и мадридский «Атлетико» (4018).

Кроме того, Реал одержал наибольшее количество побед в чемпионате Испании – 1833 триумфа.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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