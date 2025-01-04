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Испания
04 января 2025, 09:45 | Обновлено 04 января 2025, 10:10
1363
5

Настоящая легенда. Модрич – старейший автор гола в истории Реала

Футболист в рейтинге обогнал самого Ференца Пушкаша

04 января 2025, 09:45 | Обновлено 04 января 2025, 10:10
1363
5
Настоящая легенда. Модрич – старейший автор гола в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

3 января в перенесенном матче чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал минимальную победу над «Валенсией» (2:1).

Игра прошла на стадионе «Месталья» в городе Валенсия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

39-летний хорват Лука Модрич отличился забитым мячом в матче, благодаря чему стал старейшим автором гола в истории мадридского гранда. На момент взятия ворот полузащитнику было 39 лет и 116 дней.

Футболист начал поединок со скамейки запасных, однако вышел на замену на 80-й минуте. Опытному спортсмену хватило пяти минут, чтобы реализовать собственную возможность.

Лука обошел в списке легендарного Ференца Пушкаша, который оформил последний гол в возрасте 39 лет и 15 дней.

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия статистика Валенсия - Реал Ференц Пушкаш
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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Saar
Пушкаш оформив гол у віці 39 років та 116 днів, а Модрич-39 років та15 днів. То як, Модрич може бути найстаршим автором голу!???? Ж-журналісти спорт юей пробили чергове дно! неосвічені бездарі ! 15 днів і 116 днів!!!!!!!!!!
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