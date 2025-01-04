Настоящая легенда. Модрич – старейший автор гола в истории Реала

3 января в перенесенном матче чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал минимальную победу над «Валенсией» (2:1).

Игра прошла на стадионе «Месталья» в городе Валенсия.

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39-летний хорват Лука Модрич отличился забитым мячом в матче, благодаря чему стал старейшим автором гола в истории мадридского гранда. На момент взятия ворот полузащитнику было 39 лет и 116 дней.

Футболист начал поединок со скамейки запасных, однако вышел на замену на 80-й минуте. Опытному спортсмену хватило пяти минут, чтобы реализовать собственную возможность.

Лука обошел в списке легендарного Ференца Пушкаша, который оформил последний гол в возрасте 39 лет и 15 дней.