Украина – Марокко – 2:9. Коноплянка и безнадежный медиафутбол. Видео голов

Сборная Украины завершила выступления в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Украинская команда неудачно провела матч утешительного раунда против команды Марокко (2:9).

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Перед началом игры с пожеланием удачи к сине-желтой команде обратился глава УАФ Андрей Шевченко.

Уже на 1-й минуте сборная Марокко вышла вперед, когда игра проходила в формате 2x2 (включая вратарей). Последние две минуты первого тайма были сыграны в аналогичном формате. Марокканцы забили еще дважды, на что одним голом ответил Денис Олейник.

Во втором тайме при счете 1:4 Евгений Коноплянка не реализовал футбольный буллит. Стартовав с центра поля, за 5 секунд он не сумел нанести удар по воротам соперникам. Затем Андрей Цопа сократил отставание в счете (2:4), однако затем марокканская команда восстановила перевес в три мяча (5:2). В последние две минуты соперники сине-желтых забили два дабл-гола.

Зафиксирована победа Марокко над Украиной с разгромным счетом 9:2. Проиграв второй матч с крупным счетом, Украина вылетела из турнира. Команда Марокко получила право сыграть матч за выход в четвертьфинал против Японии.

2025 Kings World Cup Nations

2-й раунд. Милан (Италия), 4 января 2025

Украина – Марокко – 2:9 (1:3)

Голы: Денис Олейник, 20+2, Андрей Цопа, 33 – Надир Луа, 1, 20, 20+1, 39 (дабл-гол), Закария, 27, Суад, 37, Мехди Амри, 40 (дабл-гол)

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