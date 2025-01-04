«Уровень другой». Бражко рассказал, почему Динамо провалилось в еврокубках

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко оценил первую часть сезона.

– Владимир, лично для тебя 2024 год получился прорывным – ты и основным игроком «Динамо» стал, и за сборную дебютировал. Как оценишь его для себя?

– Конечно, только с положительной точки зрения. Действительно, я и за сборную дебютировал в прошлом году, и в Лиге Европы сыграл. Отрицать не буду, в еврокубках результат не тот, на который мы все рассчитывали, но это все равно другой уровень. Что касается личных показателей, то я об этом не думаю – должен выходить на поле и стараться показывать свою лучшую игру.

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