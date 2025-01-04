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  4. «Уровень другой». Бражко рассказал, почему Динамо провалилось в еврокубках
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 22:47 |
443
3

«Уровень другой». Бражко рассказал, почему Динамо провалилось в еврокубках

Владимир высказался о первой части сезона

04 января 2025, 22:47 |
443
3
«Уровень другой». Бражко рассказал, почему Динамо провалилось в еврокубках
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко оценил первую часть сезона.

– Владимир, лично для тебя 2024 год получился прорывным ты и основным игроком «Динамо» стал, и за сборную дебютировал. Как оценишь его для себя?

– Конечно, только с положительной точки зрения. Действительно, я и за сборную дебютировал в прошлом году, и в Лиге Европы сыграл. Отрицать не буду, в еврокубках результат не тот, на который мы все рассчитывали, но это все равно другой уровень. Что касается личных показателей, то я об этом не думаю – должен выходить на поле и стараться показывать свою лучшую игру.

Ранее Пихаленок оценил выступления «Динамо» в Лиге Европы.

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Александр Пихаленок чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Бражко Лига Европы
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Diesel
якби ви були б на 30 місці хоча б то можна казати про рівень та ще щось.
а так ви просто ніякі, нульові як вам зручніше. 
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+1
Дыряво с пердя🤣
36 из 36 дыр очка☝️ вот это уровень
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0
Pavel_i_CO
Різницю чемпіонату України від єврокубків можна виміряти по матчах Динамо Київ за 2024 рік в УПЛ. Одна поразка за календарний рік. Це не про силу говорить, а про слабкість опозиції 
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-2
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