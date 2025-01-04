Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сперва все было хорошо». Хавбек Динамо – о первой части сезона
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 20:15 |
1097
0

«Сперва все было хорошо». Хавбек Динамо – о первой части сезона

Пихаленок оценил свои первые полгода в киевской команде

04 января 2025, 20:15 |
1097
0
«Сперва все было хорошо». Хавбек Динамо – о первой части сезона
ФК Динамо Киев. Александр Пихальонок

Хавбек «Динамо» Александр Пихаленок надеется, что во второй части сезона сможет избежать травм и будет показывать стабильную игру в составе киевлян.

– Александр, хватило ли времени отпуска на отдых и восстановление сил?
– Хватило. Я провел время с семьей в Киеве. Уже жду начала сборов, чтобы подготовиться ко второй части сезона полностью.

– Какие впечатления от первых полугода в составе «Динамо»?
– Если говорить лично о себе – сначала все складывалось хорошо, пока не получил травму. К сожалению, она надолго выбила меня. Поэтому надеюсь сейчас плодотворно провести сбор, чтобы больше такое не повторилось. Надо подготовить себя как можно лучше.

Относительно итогов полугодия для команды, в чемпионате – все хорошо, будем дальше так же продолжать. Что касается еврокубков – к сожалению, у нас ничего не получилось. Осталось две игры. Шансов на проход в следующий раунд уже нет, но все равно нужно играть на все сто процентов и пытаться завоевать очки для Украины в таблице коэффициентов.

– Новый формат еврокубков и матчи в январе – это что-то новое для украинского футбола. Как быть готовым к такому раннему старту?
– Тренер по физической подготовке отправил игрокам программу индивидуальной подготовки. Каждый себя самостоятельно поддерживал, кто-то бегал на базе, кто-то в зале. Это в первый раз, когда в январе у нас официальные матчи. Увидим, как это будет. Нам самим это очень интересно.

По теме:
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Карпаты отказались от Слюбика. Теперь он пройдет просмотр в Динамо
Хавбек Динамо отказал болгарскому клубу. Хочет играть в топ-лиге Европы
Динамо Киев Александр Пихаленок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Щенсны, дубль Левандовски. Барселону уничтожила соперника в кубке
Футбол | 04 января 2025, 21:51 0
Дебют Щенсны, дубль Левандовски. Барселону уничтожила соперника в кубке
Дебют Щенсны, дубль Левандовски. Барселону уничтожила соперника в кубке

Состоялись четыре поединка 1/16 финала Кубка Испании

Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках
Футбол | 04 января 2025, 18:15 13
Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках
Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках

Караваев отметил сложную логистику

Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Бокс | 04.01.2025, 07:58
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Футбол | 04.01.2025, 01:47
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Бокс | 04.01.2025, 00:01
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
03.01.2025, 23:59 3
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
03.01.2025, 16:10 1
Бокс
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
03.01.2025, 00:45 4
Бокс
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
04.01.2025, 03:20 1
Бокс
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
03.01.2025, 10:05
Футбол
Известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в Динамо
Известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в Динамо
03.01.2025, 16:59 56
Футбол
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
03.01.2025, 02:56 1
Футбол
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
02.01.2025, 18:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем