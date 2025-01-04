«Сперва все было хорошо». Хавбек Динамо – о первой части сезона

Хавбек «Динамо» Александр Пихаленок надеется, что во второй части сезона сможет избежать травм и будет показывать стабильную игру в составе киевлян.

– Александр, хватило ли времени отпуска на отдых и восстановление сил?

– Хватило. Я провел время с семьей в Киеве. Уже жду начала сборов, чтобы подготовиться ко второй части сезона полностью.

– Какие впечатления от первых полугода в составе «Динамо»?

– Если говорить лично о себе – сначала все складывалось хорошо, пока не получил травму. К сожалению, она надолго выбила меня. Поэтому надеюсь сейчас плодотворно провести сбор, чтобы больше такое не повторилось. Надо подготовить себя как можно лучше.

Относительно итогов полугодия для команды, в чемпионате – все хорошо, будем дальше так же продолжать. Что касается еврокубков – к сожалению, у нас ничего не получилось. Осталось две игры. Шансов на проход в следующий раунд уже нет, но все равно нужно играть на все сто процентов и пытаться завоевать очки для Украины в таблице коэффициентов.

– Новый формат еврокубков и матчи в январе – это что-то новое для украинского футбола. Как быть готовым к такому раннему старту?

– Тренер по физической подготовке отправил игрокам программу индивидуальной подготовки. Каждый себя самостоятельно поддерживал, кто-то бегал на базе, кто-то в зале. Это в первый раз, когда в январе у нас официальные матчи. Увидим, как это будет. Нам самим это очень интересно.