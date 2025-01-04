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  4. ВИДЕО. Что сказали Слот и Аморим накануне матча 20-го тура АПЛ?
Англия
04 января 2025, 14:57 |
171
0

ВИДЕО. Что сказали Слот и Аморим накануне матча 20-го тура АПЛ?

Наставники «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» поделились мнениями о поединке

04 января 2025, 14:57 |
171
0
ВИДЕО. Что сказали Слот и Аморим накануне матча 20-го тура АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

5 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Накануне состоялась пресс-конференция, на которой Арне Слот и Рубен Аморим поделились ожиданиями от важного матча.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея 45 баллов. В активе «Манчестер Юнайтед» – 22 очка и 14-е место.

Смотрите видео пресс-конференции Слота и Аморима с переводом от Sport.ua.

ВИДЕО. Арне Слот и Рубен Аморим перед матчем Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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