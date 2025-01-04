ВИДЕО. Что сказали Слот и Аморим накануне матча 20-го тура АПЛ?

5 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Накануне состоялась пресс-конференция, на которой Арне Слот и Рубен Аморим поделились ожиданиями от важного матча.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея 45 баллов. В активе «Манчестер Юнайтед» – 22 очка и 14-е место.

Смотрите видео пресс-конференции Слота и Аморима с переводом от Sport.ua.

ВИДЕО. Арне Слот и Рубен Аморим перед матчем Ливерпуль – Манчестер Юнайтед