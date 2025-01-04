ВИДЕО. Что сказали Слот и Аморим накануне матча 20-го тура АПЛ?
Наставники «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» поделились мнениями о поединке
5 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.
Накануне состоялась пресс-конференция, на которой Арне Слот и Рубен Аморим поделились ожиданиями от важного матча.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея 45 баллов. В активе «Манчестер Юнайтед» – 22 очка и 14-е место.
Смотрите видео пресс-конференции Слота и Аморима с переводом от Sport.ua.
ВИДЕО. Арне Слот и Рубен Аморим перед матчем Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зимний трансфер для этих футболистов может дать новый толчок в карьере, а то и вовсе спасти ее
Португалец готов продлить контракт с «Аль-Насром»