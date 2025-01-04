«Барахло, б***ь». Милевский жестко высказался о медийной сборной Украины

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский жестко высказался о медийной сборной Украины после поражения от Марокко (2:9):

«Барахло, б***ь. Макарон привезите хотя бы из Милана. 0:5, 2:9. Вы серьезно?»

За сборную Украины выступали известные футболисты: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав было включено несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023 года. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Напомним, в первом туре чемпионата мира по медиафутболу UA Steel проиграли Турции (0:5). Поражение от Марокко стало роковым – Украина вылетела из турнира.