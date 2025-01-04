Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Барахло, б***ь». Милевский жестко высказался о медийной сборной Украины
Другие новости
04 января 2025, 23:24 |
1155
2

«Барахло, б***ь». Милевский жестко высказался о медийной сборной Украины

Бывшему нападающему киевского «Динамо» не понравилась игра UA Steel

04 января 2025, 23:24 |
1155
2
«Барахло, б***ь». Милевский жестко высказался о медийной сборной Украины
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский жестко высказался о медийной сборной Украины после поражения от Марокко (2:9):

«Барахло, б***ь. Макарон привезите хотя бы из Милана. 0:5, 2:9. Вы серьезно?»

За сборную Украины выступали известные футболисты: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав было включено несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023 года. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Напомним, в первом туре чемпионата мира по медиафутболу UA Steel проиграли Турции (0:5). Поражение от Марокко стало роковым – Украина вылетела из турнира.

По теме:
Украина – Марокко – 2:9. Коноплянка и безнадежный медиафутбол. Видео голов
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Украина – Марокко. ЧМ по медиафутболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина - Марокко UA Steel Kings World Cup медиафутбол Артем Милевский
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Футбол | 04 января 2025, 10:08 12
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал

Для Джека Грилиша минувший год оказался худшим в карьере в плане индивидуальных показателей

Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках
Футбол | 04 января 2025, 18:15 14
Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках
Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках

Караваев отметил сложную логистику

Суперматч АПЛ Ливерпуль – Ман Юнайтед может не состояться. Известна причина
Футбол | 04.01.2025, 23:35
Суперматч АПЛ Ливерпуль – Ман Юнайтед может не состояться. Известна причина
Суперматч АПЛ Ливерпуль – Ман Юнайтед может не состояться. Известна причина
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Бокс | 04.01.2025, 07:58
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Футбол | 04.01.2025, 08:27
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
По ходу, Мілю не запросили в цю ветеранську збірну, от він і кіпішує
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
04.01.2025, 00:01 15
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
03.01.2025, 16:10 1
Бокс
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
03.01.2025, 20:24 74
Футбол
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
03.01.2025, 23:59 4
Футбол
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
03.01.2025, 03:52 1
Бокс
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
03.01.2025, 03:15 11
Бокс
Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатные трансферы 3 суперзвезд
Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатные трансферы 3 суперзвезд
03.01.2025, 15:41 3
Футбол
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
03.01.2025, 19:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем