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  4. Легенда Шахтера и Ман Сити стал свободным агентом, покинув родной клуб
Бразилия
02 января 2025, 10:53 |
1411
0

Легенда Шахтера и Ман Сити стал свободным агентом, покинув родной клуб

39-летний Фернандиньо попрощался с «Атлетико Паранаэнсе»

02 января 2025, 10:53 |
1411
0
Легенда Шахтера и Ман Сити стал свободным агентом, покинув родной клуб
instagram.com/fernandinho

Легендарный экс-футболист «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо, на счету которого также 53 матча (2 гола) за сборную Бразилии, стал свободным агентом.

Ветеран сообщил, что покидает «Атлетико Паранаэнсе», с которым у него 31 декабря 2024 года завершился срок действия контракта.

«Когда я вернулся домой спустя много лет, меня встретили с распростертыми объятиями. Каждый раз, когда я надевал футболку «Атлетико Паранаэнсе», все болельщики встречали меня с любовью и уважением. Я запомню это навсегда. И пусть сейчас пришло время пойти другим путем, но я ухожу с уверенностью, что моя связь с «Атлетико Паранаэнсе» никогда не будет разорвана», – написал Фернандиньо.

«Атлетико Паранаэнсе» является родным клубом для опорного полузащитника. Именно там он начинал делать первые шаги в футболе, впоследствии став профессиональным игроком, а летом 2005 года за 7,8 миллионов евро отбыл покорять Европу, где играл сперва в «Шахтере», а затем – в «Манчестер Сити», отдавшем за трансфер Фернандиньо в 2013-м 40 миллионов евро.

По итогам сезона-2024 «Атлетико Паранаэнсе» вылетел из бразильской Серии А, заняв 17-е место в турнирной таблице.

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Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе Шахтер Донецк Манчестер Сити трансферы свободный агент
Алексей Сливченко Источник: Instagram
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