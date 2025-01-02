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  4. «Пришлось адаптироваться». Мбаппе рассказал о своем отношении к Винисиусу
Испания
02 января 2025, 12:56 |
216
0

«Пришлось адаптироваться». Мбаппе рассказал о своем отношении к Винисиусу

Французский футболист прокомментировал обстановку в мадридском «Реале»

02 января 2025, 12:56 |
216
0
«Пришлось адаптироваться». Мбаппе рассказал о своем отношении к Винисиусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский футболист Килиан Мбаппе поделился мнением о ситуации в «Реале» и рассказал о своем отношении к одноклубнику Винисиусу Жуниору:

«Все знают Винисиуса и видят его сильные качества. Он выиграл много командных наград, а теперь начал собирать индивидуальные. Но он всегда оставался скромным. Он уважает и игроков, и болельщиков – мне это очень нравится.

Когда я присоединился к команде, мне пришлось адаптироваться к другим футболистам, но правда в том, что раздевалка и команда очень хорошо приняли меня. Игроки «Реала» всегда хорошо относились ко мне, поэтому я благодарен за это клубу, Винисиусу и всему персоналу», – поделился мнением Мбаппе.

В этом сезоне Килиан провел за «Реал» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. На счету Винисиуса – 23 поединка, 17 забитых мячей и 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Микола Титюк Источник: Goal.com
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