7 самых резонансных тренерских отставок, которые состоялись в УПЛ в 2024-м

Конец старого и начало нового года – это период, когда многие подводят какие-то промежуточные итоги, вспоминают прошедшие двенадцать месяцев и анализируют, что они принесли. А еще: конец года – это период, когда в украинской Премьер-лиге традиционно воцаряется зимняя пауза, из которой наш футбол выйдет лишь спустя пару месяцев.

Поэтому сейчас нам только и остается, что анализировать события, которые уже подарила нам УПЛ. И сегодня, в частности, мы предлагаем сфокусироваться на самых резонансных тренерских отставках, которые увидел наш элитарный футбольный дивизион в 2024-м…

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, Полесье

11 марта 2024 года информационное пространство отечественного футбола всколыхнула новость об отставке главного тренера «Полесья» Юрия Калитвинцева. Этот специалист пробыл на должности 1002 дня, сумел вывести житомирских «волков» из Первой лиги в Премьер-лигу, однако в наивысшем дивизионе даже не доработал до конца первый же сезон.

Официально болельщикам было сообщено, что Калитвинцев сам подал в отставку, а президент клуба Геннадий Буткевич принял «очень тяжелое решение» завизировать заявление специалиста. В «Полесье» Юрий стал заложником откровенно завышенных ожиданий, ведь в какой-то момент «волки» занимали третью строчку с минимальным отрывом от лидирующих «Шахтера» и «Динамо», но затем… Житомиряне выдали 6-матчевую безвыигрышную серию, которая и положила конец рабочим отношениям Калитвинцева и «Полесья».

Даже сегодня, спустя много месяцев после отставки Калитвинцева, сложно однозначно сказать, было ли то решение Юрия и руководства клуба правильным. С одной стороны, на финише сезона-2023/24 «Полесье» с другим наставником во главе все-таки завоевало еврокубковую путевку, но с другой… Преемник Калитвинцева провел на своем посту очень непродолжительный отрезок, что дало четкое понимание – клуб оказался абсолютно неготовым к тому, что придется идти на смену тренера, и не имел четкого представления, специалиста какого профайла хочет видеть во главе команды…

Сергей ШИЩЕНКО, Полесье

ФК Полесье. Сергей Шищенко

После ухода Калитвинцева исполняющим обязанности главного тренера «Полесья» стал Сергей Шищенко. Перед ним была поставлена весьма амбициозная цель – выиграть Кубок Украины, в котором «волки» на момент смены наставника добрались уже до стадии полуфинала. Однако выйти в финал «Полесью» с Шищенко не удалось: житомиряне минимально уступили «Ворскле» (0:1), и тем самым сразу же «подложили свинью» в резюме для своего нового коуча.

Впрочем, Шищенко все-таки сумел выжать из сложившейся ситуации абсолютный максимум для «Полесья». В последнем туре минувшего сезона житомирские «волки» обыграли уже немотивированный «Шахтер», и сумели обойти в турнирной таблице «Рух», заняв пятую строчку, дававшую право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Но этого для руководства «Полесья» оказалось недостаточно, чтобы принять решение о подписании с Шищенко полноценного контракта. На место главного тренера житомирских «волков» был приглашен достаточно малоизвестный на тот момент Имад Ашур, не имевший ни малейшего опыта работы со взрослыми командами. Это назначение вызвало немалый резонанс в украинском футбольном сообществе и, с одной стороны, показало, что амбициозный клуб УПЛ готов на смелые решения, но с другой – поставило под сомнение наличие в «Полесье» хотя бы базовой концепции развития на ближайшие несколько лет, ведь частые смены тренеров никогда не свидетельствовали о чем-то хорошем. Что в принципе и доказала впоследствии аж 8-матчевая безвыигрышная серия житомирян под руководством Ашура, которая прервалась лишь в последнем перед зимней паузой туре сенсационной победой над «Шахтером» (1:0). А ведь Калитвинцев ушел (или все-таки его «ушли»?) формально из-за серии без побед, насчитывавшей «всего-то» шесть поединков…

Олег ДУЛУБ, ЛНЗ

Белорус Олег Дулуб провел на посту главного тренера ЛНЗ весь сезон-2023/24. Под его руководством амбициозные черкасчане финишировали на седьмой строчке, набрав 41 очко в 30 матчах. Такое выступление как минимум на бумаге выглядело успешным, учитывая тот факт, что ЛНЗ являлся абсолютным дебютантом элитарного дивизиона, но… Внезапно для многих Дулуб покинул Черкассы, о чем было официально объявлено 10 июня.

Официально в ЛНЗ проинформировали, что уход Дулуба не был связан со спортивными результатами команды в УПЛ. Наоборот, руководство клуба в целом все устраивало, но у специалиста истекал контракт, а договориться по новым условиям сторонам не удалось. Как тогда сообщал генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник, «тренер высказал финансовые пожелания, которые мы просто не можем выполнить». Что правда, уже в декабре сам Дулуб в одном из интервью категорически опроверг подобные заявления Колесника, изложив несколько иную версию происходившего.

Как бы там ни было, а в ЛНЗ пришел новый главный тренер – испанец Андрес Карраско, даже сам факт сравнений с которым является неприятным для Олега Дулуба, о чем тот также не упустил возможности заявить в общении с журналистами. Когда только Дулуб ушел, а Карраско приходил, вокруг этого в СМИ было немало заявлений и рассуждений, что черкасчане желают видоизменить подход к футболу – от консервативного и прагматичного перейти к проактивному и атакующему, позволяющему лучше раскрывать и «засвечивать» талантов, но… Что из этого вышло мы еще поговорим, только чуть ниже…

Роман ГРИГОРЧУК, Черноморец

Для одесских болельщиков Роман Григорчук, без сомнений, является абсолютно культовой фигурой в современной истории «Черноморца». Под руководством этого наставника «моряки» качественно выступали в начале минувшего десятилетия, и даже добирались до плей-офф Лиги Европы-2013/14. Но затем Григорчук покинул Одессу и Украину, подавшись искать счастья в Азербайджан, Казахстан и Беларусь. В двух последних странах Роман приводил своих подопечных к чемпионству, а в конце 2021-го вернулся обратно в «Черноморец», где произошла смена инвесторов и, как казалось тогда, может вновь начать выстраиваться очень амбициозный проект.

Увы, второй заход в «Черноморец» не стал для Григорчука успешным. Из-за войны и проблем с законом у инвесторов «моряки» абсолютно не выглядели силой в отечественном футболе, способной на приятные сюрпризы. Наставник, скорее, мучился сам и мучил фанатов, не имея реальных возможностей продемонстрировать какой-то иной результат, чем болтание в нижней части турнирной таблицы. Поэтому совсем неудивительно, что в конце июня «Черноморец» официально отрапортовал об расставании с опытным коучем.

Примечательно, что из «Черноморца» Григорчук не уходил, как это принято называть в подобных случаях, «в никуда». Его позвали обратно тренировать в Азербайджан, но выстроить выгодное и успешное сотрудничество с «Нефтчи» у украинского наставника не вышло – в начале октября он покинул свой пост, а совсем недавно вернулся в Украину, но об этом, опять же, чуть ниже…

Мирон МАРКЕВИЧ, Карпаты

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Как Роман Григорчук для Одессы, так Мирон Маркевич для Львова является абсолютной легендой. С наставником, которому ныне уже 73 года, «зелено-белые» еще в сезоне-1997/98 становились «бронзовыми» призерами элитарного дивизиона отечественного футбола, что является их наивысшей планкой в турнире.

Впоследствии Маркевич несколько раз приходил и уходил из «Карпат», добивался успехов с «Металлистом» и «Днепром», но после 2016-го нигде не работал, давая понять, что готов вернуться только в такой проект, где будут не только амбиции, но и хорошее финансирование, чтобы опять не приходилось стоять с протянутой рукой и покупать амуницию для подопечных из личных денег.

Когда летом 2023-го Маркевич был назначен главным тренером «Карпат», выступавших на тот момент в Первой лиге, стало понятно, что пазл сошелся и требования опытного коуча стыкуются с амбициями и возможностями собственника «зелено-белых». С Маркевичем «Карпаты» в целом без проблем решили задачу по возвращению в УПЛ, но на финише уступили в «чемпионском матче» «Ингульцу», неожиданно финишировав вторыми в таблице. Поговаривают, что этот аспект сыграл свою роль в том, что отношения Маркевича с руководством клуба ухудшились.

Коммуникационные проблемы с боссами «Карпат» у Маркевича обострились в межсезонье, и дело дошло до того, что во Львов якобы под задачу работать с молодежной командой клуба приехал Владислав Лупашко – тот самый коллега Маркевича из «Ингульца», который подложил мэтру свинью в битве за «золото» Первой лиги-2023/24. В конечном итоге все завершилось уходом одного из главных ветеранов отечественного тренерского цеха в отставку, причем еще до начала сезона, а его место прогнозируемо занял Лупашко…

Впоследствии Маркевич признал, что у него и руководства клуба после выхода «Карпат» в Премьер-лигу действительно были разные взгляды на дальнейшее развитие команды. Наставник считал, что львовяне должны ставить перед собой максимальные амбиции и бороться за еврокубки, в то время как инвестор «зелено-белых» в принципе был не против, если команда просто закрепиться в УПЛ, и какое-то время будет решать куда более приземленные задачи.

Валерий ИВАЩЕНКО, Оболонь

В «Оболони» Валерий Иващенко работал с 2013 года, а с 2021-го являлся главным тренером первой команды. Под руководством молодого и амбициозного специалиста «пивовары» в 2023 году впервые в новейшей истории вернулись в высший дивизион отечественного футбола, где им, пусть и не без проблем в виде переходных матчей с представителем Первой лиги, но удалось остаться по итогам сезона-2023/24.

Еще более внимательнее многие отечественные болельщики начали присматриваться к работе Иващенко после того, как тренера «Оболони» в одном из интервью персонально выделил спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна. Та похвала от хорвата выглядела действительно весьма неожиданной, хотя за ней ничего более не последовало.

Впрочем, комплименты от функционеров других клубов не помогли Иващенко удержаться на посту, и в начале сентября наставник был уволен. Причиной такого решения президента «Оболони» Александра Слободяна стал откровенно слабый старт «пивоваров» – в первых пяти турах команда Иващенко набрала лишь одно очко, сыграв вничью с «Колосом» (2:2)…

Андрес КАРРАСКО, ЛНЗ

ФК ЛНЗ. Андрес Карраско

Наконец, следуя общей хронологии отставок и увольнений, вернемся к делам в ЛНЗ. Сменивший Олега Дулуба на посту главного тренера первой команды испанец Андрес Карраско не сумел продержаться даже до зимней паузы. Иностранный специалист покинул черкасский клуб 12 декабря, а спустя два дня ЛНЗ под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Диканя сумел взять очко в матче против «Александрии» (1:1), уйдя на «зимовку» в хоть слегка, но приподнятом настроении.

Карраско, чей тренерский опыт на взрослом уровне до работы в ЛНЗ ограничивался лишь непродолжительными этапами в сборной Кувейта и тбилисском «Динамо», не явил футбольной Украине чудо. Да, игра «фиолетовых» в какой-то степени стала чуть более зрелищной, нежели при Дулубе, однако это самым негативным образом сказалось на результате, ведь ЛНЗ, еще и заметно усилившись, начал набирать меньше очков, чем с белорусским тренером.

Сам Карраско, как поговаривали «за кулисами», был не совсем доволен работой в Украине. Испанец до конца не сумел адаптироваться к жизни в военное время, хотя не исключено, что это было лишь банальной отговоркой, которой Карраско пытался замаскировать профессиональные неудачи. Поэтому неудивительно, что в середине декабря состоялось «большое возвращение» Романа Григорчука в УПЛ – отныне экс-коуч «Черноморца» попробует реализовать свои собственные, а заодно и амбиции руководства ЛНЗ.