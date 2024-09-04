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Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 21:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 21:11
3112
0

ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось. Клуб УПЛ уволил наставника после мрачного старта

Валерий Иващенко больше не является главным тренером команды Оболонь

04 сентября 2024, 21:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 21:11
3112
0
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось. Клуб УПЛ уволил наставника после мрачного старта
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Киевский футбольный клуб Оболонь официально объявил об увольнении 43-летнего украинского специалиста Валерия Иващенко с поста главного тренера команды.

«ФК Оболонь благодарит Валерия Иващенко за проделанную работу, профессионализм, преданность и достижение команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых побед и великих свершений!», – идется в заявлении пресс-службы команды.

Иващенко начал работать тренером «пивоваров» с лета 2013 года. За это время специалист в роли главного тренера провел 119 официальных матчей, в которых его команда одержала 43 победы, 30 ничьих и 46 поражений. Под руководством Иващенко «бело-зеленые» впервые в новейшей истории клуба вышли в УПЛ. В сезоне 2023/24 команда заняла 14-е место в турнирной таблице и смогла сохранить прописку в УПЛ благодаря успеху в переходных матчах.

А вот кампанию 2024/25 Иващенко со своими подопечными начал неудачно. За 5 туров киевляне сумели набрать всего 1 очков.

Руководство Оболони пока не сообщило имя нового тренера. 3 сентября тренировку с пивоварами проводил Александр Антоненко, а Иващенко, по информации Sport.ua, также присутствовал на ней.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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