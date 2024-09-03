Иващенко присутствовал на последней тренировке Оболони

Футболисты «Оболони» 3 сентября начали подготовку к поединку 6-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится 13 сентября.

Как стало известно Sport.ua, занятие проводил тренер Александр Антоненко. Присутствовал и Валерий Иващенко, которому днем ​​ранее клубное руководство сообщило, что больше не заинтересовано в его услугах в качестве главного тренера.

Но Иващенко еще не писал заявление об увольнении, поскольку у него действующий контракт на год. Коуч ждет, чтобы с ним полностью рассчитались, поэтому продолжает выполнять свои обязанности наставника.

Впрочем, такая ситуация, конечно, не может длиться долго. Динамика сразу же появится, когда клубное руководство определится с новым главным тренером, который обязательно захочет прийти со своими помощниками.

Пока есть лишь определенность с тем, что футболисты «Оболони» сентябрьскую паузу в УПЛ заполнят спаррингом со своим молодежным составом U-19, который пройдет в ближайшую субботу, 7 сентября.