Сергей КОВАЛЕЦ: «Иващенко провел в Оболони хорошую работу»

Тема нового руководителя киевской «Оболони» сейчас является самой актуальной в футбольной среде Украины.

Один из представителей нашего тренерского корпуса Сергей Ковалец, фамилия которого накануне была названа как вероятная на пост главного тренера «пивоваров», дал комментарий Sport.ua относительно этой ситуации:

«Насколько мне известно, руководство «Оболони» рассматривает несколько вариантов. И если мне поступило бы предложение от этого клуба, я его с интересом рассмотрел бы. Как сказал как-то известный немецкий специалист Юрген Клопп, все в тренерской работе получается с третьего раза (смеется). Возможно, в подмеченном им факте действительно есть зерно, поэтому стоит это принять во внимание.

«Оболонь» – один из самобытных клубов Украины, в котором в последнее время не один год работал Валерий Иващенко – мой коллега и хороший товарищ. С ним столичная команда удачно играла в Первой лиге, повысившись в ранге по итогам сезона-2022/23. Он вместе со своим тренерским штабом провел хорошую работу, благодаря которой удалось закрепиться в Премьер-лиге».

Что касается Сергея Ковальца, то на тренерский мостик «Оболони» он приглашался дважды – в период зимнего антракта сезона-2009/10 в УПЛ и перед началом сезона-2018/19, когда киевская команда играла в Первой лиге.

Ранее мы сообщали, что стало известно имя еще одного кандидата на должность тренера «Оболони».