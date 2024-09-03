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  4. Не только Шищенко. Известен еще один кандидат на должность тренера Оболони
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 03 сентября 2024, 15:00
824
0

Не только Шищенко. Известен еще один кандидат на должность тренера Оболони

Заменить Валерия Иващенко может и Олег Дулуб

03 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 03 сентября 2024, 15:00
824
0
Не только Шищенко. Известен еще один кандидат на должность тренера Оболони
dynamo.kiev.ua. Олег Дулуб

Белорусский футбольный специалист Олег Дулуб, который в прошлом сезоне возглавлял черкасский ЛНЗ, является кандидатом на должность главного киевской «Оболони», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

2 сентября нынешний коуч «пивоваров» Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что руководство клуба приняло решение попрощаться с ним.

Ранее кандидатом на должность главного тренера «Оболони» называли Сергея Шищенко.

В этой кампании «Оболонь» набрала 1 очко в 5 матчах Украинской Премьер-лиги, что делает ее худшей командой чемпионата на текущий момент.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Валерий Иващенко Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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