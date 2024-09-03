Не только Шищенко. Известен еще один кандидат на должность тренера Оболони

Белорусский футбольный специалист Олег Дулуб, который в прошлом сезоне возглавлял черкасский ЛНЗ, является кандидатом на должность главного киевской «Оболони», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

2 сентября нынешний коуч «пивоваров» Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что руководство клуба приняло решение попрощаться с ним.

Ранее кандидатом на должность главного тренера «Оболони» называли Сергея Шищенко.

В этой кампании «Оболонь» набрала 1 очко в 5 матчах Украинской Премьер-лиги, что делает ее худшей командой чемпионата на текущий момент.