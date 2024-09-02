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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Не ожидал такой развязки с увольнением в Оболони»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 22:40 |
823
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Не ожидал такой развязки с увольнением в Оболони»

Уже бывший тренер «пивоваров» прокомментировал свое увольнение

02 сентября 2024, 22:40 |
823
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Не ожидал такой развязки с увольнением в Оболони»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Валерий Иващенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua сообщил, когда он узнал, что больше не является рулевым «Оболони»:

– Сегодня в первой половине дня у меня была встреча с директором ФК «Оболонь» Александром Ризниченко, который после обмена мнениями о выступлении «пивоваров» на старте чемпионата УПЛ сообщил, что в клубе в моих услугах больше не заинтересованы.

– Это стало для Вас неожиданностью?
– Знаете, говорят, что у главного тренера всегда должен быть собран чемодан. И все же, я не ожидал такой развязки, ведь разве что в поединке с «Полесьем» был провал, но тут были объективные причины. Банально не успели восстановиться после кубкового противостояния с «Колосом», где взяли верх лишь в серии послематчевых пенальти. Хотя кадровых проблем хватало, особенно с линией нападения.

– Что дальше, возможно Вам предложили продолжить работать в структуре ФК, ведь Вы отдали «Оболони» около 20 лет, как футболист, а затем - тренер?
– Нет, никаких предложений я от Резниченко не услышал. Я сказал, что подпишу заявление об увольнении только после того, как со мной полностью рассчитаются, ведь у меня контракт с «Оболонью» еще на год.

– 3 сентября футболисты «Оболони» начнут подготовку к поединку 6 тура УПЛ – с «Александрией». Кто завтра Вас заменит у руля?
– Знаю только, что тренировку будет проводить мой помощник Александр Антоненко.

Ранее мы сообщали, что гендиректор «Оболони» Александр Резниченко отрицал слухи об увольнении Валерия Иващенко.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев отставка инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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