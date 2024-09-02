Так уволили или нет? Клуб УПЛ якобы отправил в отставку главного тренера
Гендир Оболони Александр Резниченко отрицает слухи об увольнении Валерия Иващенко
43-летний специалист Валерий Иващенко был якобы уволен с поста главного тренера киевской Оболони.
Как сообщает «ТаТоТаке», такое решение руководство клуба приняла на встрече в офисе президента сегодня, 2 сентября.
И. о. главного тренера пивоваров был назначен его помощник Александр Антоненко, который в ближайшее время приступит к выполнению обязанностей, в частности 3 сентября проведет тренировку с игроками.
Однако генеральный директор Оболони Александр Резниченко отрицает информацию об увольнении Иващенко:
«Все находятся на своих местах. В том числе Иващенко. Никто никого еще не увольнял», – заявил Резниченко.
Иващенко возглавил киевскую команду в 2021 году. Сейчас Оболонь занимает последнее 16-е место в УПЛ 2024/25, набрав за 5 туров всего 1 очко.
Ранее Sport.ua сообщал, что в случае ухода Иващенко с поста главного тренера Оболони, руководство клуба может назначить наставником Сергея Ковальца.
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