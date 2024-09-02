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Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 02 сентября 2024, 22:52
1893
1

Так уволили или нет? Клуб УПЛ якобы отправил в отставку главного тренера

Гендир Оболони Александр Резниченко отрицает слухи об увольнении Валерия Иващенко

02 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 02 сентября 2024, 22:52
1893
1
Так уволили или нет? Клуб УПЛ якобы отправил в отставку главного тренера
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

43-летний специалист Валерий Иващенко был якобы уволен с поста главного тренера киевской Оболони.

Как сообщает «ТаТоТаке», такое решение руководство клуба приняла на встрече в офисе президента сегодня, 2 сентября.

И. о. главного тренера пивоваров был назначен его помощник Александр Антоненко, который в ближайшее время приступит к выполнению обязанностей, в частности 3 сентября проведет тренировку с игроками.

Однако генеральный директор Оболони Александр Резниченко отрицает информацию об увольнении Иващенко:

«Все находятся на своих местах. В том числе Иващенко. Никто никого еще не увольнял», – заявил Резниченко.

Иващенко возглавил киевскую команду в 2021 году. Сейчас Оболонь занимает последнее 16-е место в УПЛ 2024/25, набрав за 5 туров всего 1 очко.

Ранее Sport.ua сообщал, что в случае ухода Иващенко с поста главного тренера Оболони, руководство клуба может назначить наставником Сергея Ковальца.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Александр Резниченко отставка ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Gargantua81
ну типа решили увольнять но по преемнику решения еще не приняли
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