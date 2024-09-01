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  4. Стало известно, кто может заменить Иващенко на тренерском мостике Оболони
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 15:57 |
420
0

Стало известно, кто может заменить Иващенко на тренерском мостике Оболони

Все должно определиться в понедельник

01 сентября 2024, 15:57 |
420
0
Стало известно, кто может заменить Иващенко на тренерском мостике Оболони
УАФ. Сергей Ковалец

Как уже сообщалось, в ближайшие дни может произойти смена на посту главного тренера киевской «Оболони». Неудачные выступления столичной команды в прошлом сезоне и регулярные потери очков в нынешнем заставляют руководство клуба искать пути выхода из ситуации.

По информации Sport.ua из источников, одним из кандидатов в случае отставки нынешнего руководителя Валерия Иващенко может стать известный украинский тренер Сергей Ковалец. 55-летний специалист хорошо знаком президенту ФК «Оболонь» Александру Слободяну, ведь неоднократно работал в этом клубе – сначала как игрок, а затем как тренер.

В сезоне-2002/03 и в первом круге сезона-2003/04 Ковалец помогал новичку элиты «Оболони» на футбольном поле, а после того, как ступил на тренерскую стезю, вернулся в команду уже в роли главного тренера. Было это в период зимнего антракта в сезоне-2009/10. С тех пор Сергей Ковалец проработал в «Оболони» почти два года, а когда столичный клуб имел новую потребность в смене наставника (это было перед сезоном-2018/19, когда «пивовары» играли в Первой лиге), снова был приглашен этот же специалист.

В первой тренерской каденции Ковальца в «Оболони» его команде удалось стать грозой грандов. В течение сезона-2010/11 «пивовары» дважды обыграли чемпиона, донецкий «Шахтер», сыграли вничью и одержали победу в играх с киевским «Динамо». Один из игроков тогдашнего состава «Оболони» Игорь Пластун попал в список членов национальной сборной Украины.

Ранее главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал слухи о возможной отставке.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Сергей Ковалец инсайд отставка
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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