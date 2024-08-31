Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер команды УПЛ прокомментировал слухи о возможной отставке
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 17:46 | Обновлено 31 августа 2024, 17:51
950
1

Тренер команды УПЛ прокомментировал слухи о возможной отставке

Иващенко готов к встрече с руководством Оболони

31 августа 2024, 17:46 | Обновлено 31 августа 2024, 17:51
950
1
Тренер команды УПЛ прокомментировал слухи о возможной отставке
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

В 5 туре чемпионата УПЛ футболисты «Оболони» дома уступили «Заре» 0:2 и замыкают турнирную таблицу. Тренер «пивоваров» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его подопечным добиться положительного результата:

– Если коротко, то индивидуальные ошибки центральных защитников Приймака и Дубко, которые привели к пропущенным мячам, и неумение реализовывать голевые моменты. К сожалению, после того, как «Оболонь» покинул Краснопир, у нас не осталось забивных нападающих.

Разговаривал ли я с клубным руководством после поединка по поводу возможных выводов? Нет, возможно, такая встреча состоится 2 сентября. Поскольку в чемпионате УПЛ пауза, вызванная матчами сборных, то снова собираемся 3 сентября. В следующую субботу планируем провести спарринг. Соперник еще уточняется.

В настоящее время «Оболонь» занимает 16 место в УПЛ, набрав одно очко.

«Оболонь» рассматривает вопрос о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Валерия Иващенко.

По теме:
Александрия – Колос – 2:1. Четвертая победа команды Ротаня. Обзор матча
Победная серия продолжается. Александрия разобралась с Колосом
Карпаты – Ворскла – 1:1. Матч без зрителей и с двумя голами. Обзор
Оболонь Киев Валерий Иващенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Теннис | 31 августа 2024, 08:12 0
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open

Серб – о фиаско во встрече с Алексеем Попыриным

Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 узнал календарь матчей
Футбол | 31 августа 2024, 17:33 0
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 узнал календарь матчей
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 узнал календарь матчей

Команда сыграет шесть матчей на групповом этапе

Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Футбол | 31.08.2024, 13:43
Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 30.08.2024, 20:32
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Бокс | 31.08.2024, 12:05
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
2 захисники - помилились, 1 забивний нападник пішов з клубу -
це є причина останньої поразки ФК "Оболонь".  
тренер не винуватий, а винні гравці і часто суддя !!!
("винні"  - від слова винуваті, а не "вино".)   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
30.08.2024, 15:55 10
Футбол
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
29.08.2024, 23:54 23
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 22
Теннис
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
29.08.2024, 19:23
Хоккей
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 264
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем