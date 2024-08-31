Тренер команды УПЛ прокомментировал слухи о возможной отставке

В 5 туре чемпионата УПЛ футболисты «Оболони» дома уступили «Заре» 0:2 и замыкают турнирную таблицу. Тренер «пивоваров» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его подопечным добиться положительного результата:

– Если коротко, то индивидуальные ошибки центральных защитников Приймака и Дубко, которые привели к пропущенным мячам, и неумение реализовывать голевые моменты. К сожалению, после того, как «Оболонь» покинул Краснопир, у нас не осталось забивных нападающих.

Разговаривал ли я с клубным руководством после поединка по поводу возможных выводов? Нет, возможно, такая встреча состоится 2 сентября. Поскольку в чемпионате УПЛ пауза, вызванная матчами сборных, то снова собираемся 3 сентября. В следующую субботу планируем провести спарринг. Соперник еще уточняется.

В настоящее время «Оболонь» занимает 16 место в УПЛ, набрав одно очко.

«Оболонь» рассматривает вопрос о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Валерия Иващенко.