Тренер команды УПЛ прокомментировал слухи о возможной отставке
Иващенко готов к встрече с руководством Оболони
В 5 туре чемпионата УПЛ футболисты «Оболони» дома уступили «Заре» 0:2 и замыкают турнирную таблицу. Тренер «пивоваров» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его подопечным добиться положительного результата:
– Если коротко, то индивидуальные ошибки центральных защитников Приймака и Дубко, которые привели к пропущенным мячам, и неумение реализовывать голевые моменты. К сожалению, после того, как «Оболонь» покинул Краснопир, у нас не осталось забивных нападающих.
Разговаривал ли я с клубным руководством после поединка по поводу возможных выводов? Нет, возможно, такая встреча состоится 2 сентября. Поскольку в чемпионате УПЛ пауза, вызванная матчами сборных, то снова собираемся 3 сентября. В следующую субботу планируем провести спарринг. Соперник еще уточняется.
В настоящее время «Оболонь» занимает 16 место в УПЛ, набрав одно очко.
«Оболонь» рассматривает вопрос о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Валерия Иващенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серб – о фиаско во встрече с Алексеем Попыриным
Команда сыграет шесть матчей на групповом этапе
це є причина останньої поразки ФК "Оболонь".
тренер не винуватий, а винні гравці і часто суддя !!!
("винні" - від слова винуваті, а не "вино".)