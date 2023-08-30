Владельцы Черноморца получили подозрения от НАБУ в деле об аэропорте Одессе

НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, которая завладела имуществом Международного аэропорта Одесса стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012–2022 годов в размере более 2,5 млрд грн, сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

О подозрении сообщили (по данным Украинской Правды):

двум одесским бизнесменам-соорганизаторам схемы, речь идет о Борисе Кауфмане и Александре Боруховиче (Грановском), владельцах одесского Черноморца

бывшему мэру Одессы, подозрение получил Алексей Костусев

бывшему и.о. заместителя мэра Одессы, речь идет об Анатолии Орловском

директору ООО (по словам УП, речь идет о директоре ООО Одесса аэропорт девелопмент Алексее Кочанове

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным следствия, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом аэропорта Одесса – для этого зарегистрировали ООО, которое должно было основать совместное общество с Одесским городским советом (ОГС) с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн.

Получение согласия депутатов ОГС на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, что предоставляло подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС общество в обход конкурса.

Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе, – говорится в сообщении НАБУ.

По договору инвесторы обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Но большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал построили за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще, подчеркивают в НАБУ.

В НАБУ добавляют, что в результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.