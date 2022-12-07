Реал пожертвовал 20 генераторов для Украины
Мадридский клуб откликнулся на инициативу донецкого «Шахтера»
Мадридский «Реал» поддержал инициативу донецкого «Шахтера» по оказанию помощи населению Украины перед приходом зимы.
Официальный сайт мадридского клуба сообщает, что «сливочные» передадут Украине 20 генераторов.
«Отсутствие электричества в Украине из-за российских бомбардировок энергообъектов сказывается на жизни миллионов украинцев, которые, не имея отопления, страдают от колоссального перепада температур в стране.
По этой причине донецкий «Шахтер» обратился к европейским футбольным клубам за помощью в получении электрогенераторов, которые помогут пережить суровую украинскую зиму в лучших условиях.
«Реал Мадрид» через свой Фонд поддержит эту инициативу солидарности, передав 20 генераторов, которые будут использоваться в разных областях Украины», – сообщили в мадридском клубе.
Отметим, что в составе «Реала» выступает украинский вратарь Андрей Лунин.
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